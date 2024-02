Piazza Armerina – Convocato il Consiglio Comunale per il 20 febbraio. L’odine del giorno

Convocato il Consiglio Comunale per il 20 febbraio alle ore 17.00 con il seguente ordine del giorno.

Risposta Interrogazione relativa a “Chiarimenti ri guardo la Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 7 novembre 2023”. presentata dai Conss. Arena e Azzolina.

Presa d’atto della Deliberazione di G.C. n. 112 del 13/09/2023, per la determinazione sul proseguimento dell’iter del Piano Regolatore Generale del Comune di Piazza Armerina, a

seguito dell’archiviazione della procedura VAS e del recente Disegno di Legge Governativo avente per oggetto “Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia”.

Approvazione del Regolamento per l’Istituzione della figura dell’Ispettore Volontario Ambientale nel territorio del Comune di Piazza Armerina (*).

Art. 172, lettera C, del D.Lgvo n. 267 del 18/08/2000. Verifica ed individuazione aree destinate alla residenza, ai sensi della L. 167/62. Determinazione prezzo di cessione tipo di area —

Esercizio finanziario 2023. 1)