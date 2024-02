ASP Enna. Corso di formazione sulle cure palliative per medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta

L’ASP di Enna lancia un corso accreditato ECM mirato all’identificazione precoce dei malati con bisogni di cure palliative, focalizzandosi particolarmente su quelli affetti da patologie non oncologiche. Questo programma educativo si rivolge ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza a pazienti in condizioni avanzate di malattia. Il corso si articolerà in tre edizioni da sei ore ciascuna. Le prime due sono previste per il 17 e il 24 febbraio presso la sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I, dedicate a 50 Medici di Medicina Generale per ogni sessione. La terza edizione, programmata per il 2 marzo e rivolta ai Pediatri di Libera Scelta, si svolgerà nell’aula Formazione del Poliambulatorio EX INAM.

Questa iniziativa si inserisce nella strategia regionale che segue le linee del Piano Sanitario Nazionale riguardanti le Cure Palliative e la Terapia del dolore, puntando allo sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica. L’addestramento offerto ai professionisti mira a standardizzare i criteri per l’attivazione delle cure palliative di base e specialistiche, evidenziando l’importanza dell’identificazione precoce dei pazienti, soprattutto quelli con malattie non oncologiche.

Il fabbisogno di Cure Palliative nella Regione Siciliana è significativo, con una stima di circa 75.000 pazienti all’anno, di cui il 90% potrebbe essere assistito a domicilio. Il corso enfatizza l’importanza di un approccio precoce per garantire una presa in carico efficace del malato nella rete di assistenza.

Per quanto riguarda le cure palliative pediatriche, il corso sottolinea le specificità dell’assistenza ai bambini con dolore complesso o patologie inguaribili, i cui bisogni differiscono notevolmente da quelli degli adulti. Le cure palliative pediatriche mirano a un’accoglienza globale del bambino e al supporto alla sua famiglia, con l’obiettivo di alleviare la sofferenza in tutte le sue dimensioni.

I professionisti interessati possono iscriversi al corso contattando l’ASP di Enna tramite email, specificando l’edizione di preferenza tra le due opzioni possibili, 17 e 24 febbraio.