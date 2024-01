Piazza Armerina . Arrivano gli Ispettori Ambientali Volontari per la lotta ai comportamenti incivili.

Il Comune di Piazza Armerina si appresta a intraprendere un passo significativo verso la tutela ambientale con l’introduzione della figura dell’Ispettore Ambientale Volontario (IAV). Questa mossa rappresenta un approccio innovativo per rafforzare il rispetto dell’ambiente e del decoro urbano, unendo le forze della comunità e dell’amministrazione locale.

Motivazione dell’istituzione

La decisione di istituire gli IAV nasce dalla crescente necessità di garantire un controllo più efficace del territorio comunale. Con un territorio vasto e risorse limitate, il Comune ha riconosciuto l’importanza di un approccio collaborativo per migliorare la gestione dei rifiuti e prevenire comportamenti nocivi per l’ambiente.

Funzioni e responsabilità

Gli Ispettori Ambientali Volontari, individuati attraverso un processo di selezione e formazione, svolgeranno compiti di vigilanza e controllo, forniranno informazioni ai cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti e vigileranno sul rispetto delle normative ambientali locali. Questo ruolo non solo contribuirà a mantenere l’ambiente pulito e sicuro ma sensibilizzerà anche i cittadini sull’importanza della tutela ambientale.

Regolamento e formazione

Il Comune ha elaborato un regolamento dettagliato che disciplina l’istituzione e l’attività degli IAV. I volontari dovranno seguire un corso di formazione specifico, che li doterà delle competenze necessarie per svolgere efficacemente il loro ruolo. Questa formazione include nozioni sulla normativa ambientale, sul decoro urbano e sulle procedure sanzionatorie amministrative.

Impatto sulla comunità

L’introduzione degli IAV è un passo importante verso un approccio più sostenibile alla vita urbana. Non solo migliorerà la qualità dell’ambiente locale, ma rafforzerà anche il senso di responsabilità e di appartenenza tra i cittadini. Questa iniziativa rappresenta un esempio di come l’azione collettiva e l’impegno civico possano portare a cambiamenti positivi e duraturi nella società.

L’istituzione dell’Ispettore Ambientale Volontario a Piazza Armerina è un’iniziativa lodevole che dimostra l’impegno dell’amministrazione comunale verso la tutela ambientale e il benessere dei suoi cittadini. Questa figura sarà un prezioso alleato nella salvaguardia della qualità della vita urbana e dell’ambiente.

Ecco 15 domande basate sul regolamento per l’istituzione degli Ispettori Ambientali Volontari a Piazza Armerina

(D) Qual è la finalità del regolamento per gli Ispettori Ambientali Volontari?

(R) Il regolamento disciplina l’istituzione e l’attività di vigilanza degli Ispettori Ambientali Volontari (IAV), con compiti di tutela dell’ambiente contro ogni forma di inquinamento e del decoro della città e del territorio

(D) Cosa si intende per “proprietà del rifiuto” nel regolamento?

(R) Secondo il regolamento, un rifiuto uscito dall’abitazione del cittadino è di proprietà del Comune, indipendentemente dal fatto che sia stato conferito nel cassonetto o abbandonato per strada

(D) In che modo è organizzato il servizio degli Ispettori Ambientali Volontari?

(R) Il servizio degli Ispettori Ambientali Volontari è un servizio di volontariato non retribuito, organizzato e disciplinato dal Comune, che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità



(D) Quali sono gli ambiti di impiego degli Ispettori Ambientali Volontari?

(R) Gli Ispettori Ambientali Volontari, dopo aver soddisfatto i requisiti del regolamento, sono nominati dal Sindaco e svolgono attività nell’ambito del Servizio degli Ispettori Ambientali Volontari Comunali

(D) Quali competenze sono attribuite agli Ispettori Ambientali Volontari?

(R) Gli Ispettori Ambientali Volontari forniscono informazioni sui corretti metodi di conferimento dei rifiuti, prevengono comportamenti dannosi per l’ambiente e vigilano sul rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative alla gestione dei rifiuti e al decoro pubblico.

(D) Quali sono i requisiti per candidarsi come Ispettore Ambientale Volontario?

(R) I candidati devono essere cittadini italiani o appartenenti a un Paese dell’Unione Europea e avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni

(D) Come si svolge il servizio di Ispettore Ambientale Volontario?

(R) L’incarico è assegnato dal Sindaco secondo il regolamento. I soggetti interessati devono frequentare un corso di formazione di almeno 20 ore, organizzato dal comune o da un altro ente autorizzato

(D) Quali sono i doveri e i compiti degli Ispettori Ambientali Volontari?

(R) Gli Ispettori devono svolgere le loro funzioni con scrupolo e coscienza, fedeltà agli interessi del comune, e operare con prudenza, diligenza e perizia

(D) Come vengono nominati gli Ispettori Ambientali Volontari?

(R) La nomina avviene attraverso le Associazioni che sottoscrivono le convenzioni, per garantire la tempestività degli interventi e contenere gli oneri di coordinamento

(D) Cosa succede in caso di irregolarità nello svolgimento dei compiti dell’Ispettore Ambientale Volontario?

(R) In caso di irregolarità, gli organi istituzionali e gli uffici comunali possono segnalare al Sindaco per l’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell’incarico

(D) Quali sono i compiti del Comune riguardo agli Ispettori Ambientali Volontari?

(R) Il Comune, come ente organizzatore, si occupa del corretto funzionamento del servizio, compresa l’assicurazione contro gli infortuni e la gestione delle procedure della Vigilanza Ambientale

(D) Come si svolge il corso formativo per gli aspiranti Ispettori Ambientali Volontari?

(R) Il Comune organizza un corso di formazione gratuito della durata di 20 ore, tenuto da personale esperto e qualificato, per preparare gli aspiranti Ispettori

(D) Qual è l’organizzazione dei turni di servizio degli Ispettori Ambientali Volontari?

(R) Gli Ispettori prestano servizio sei ore al giorno in una fascia oraria concordata con il Comando di Polizia Locale, con l’organizzazione dei turni a carico dei volontari stessi

(D) Come si stabiliscono le convenzioni con le Associazioni di Volontariato per gli Ispettori Ambientali Volontari?

(R) Il Comune di Piazza Armerina può collaborare con Organizzazioni di Volontariato, individuate previo avviso pubblico, regolando i rapporti tramite apposite convenzioni.



(D) Quando entra in vigore il regolamento per gli Ispettori Ambientali Volontari?

(R) Il regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all’albo Pretorio