Leonforte: significativo finanziamento dalla Regione Siciliana per il rinnovamento urbano

Leonforte ha recentemente ricevuto un’ottima notizia: il Governo regionale ha stanziato oltre 100.000 euro per importanti interventi infrastrutturali. Questo finanziamento rappresenta un passo avanti per la città, consentendo il ripristino e la messa in sicurezza di edifici cruciali, strade, scuole, aree attrezzate e parchi per bambini.

Maria Antonietta Buttafuoco, commissario del circolo di Fratelli d’Italia a Leonforte, insieme alla vice-commissaria Dalila Orlando, al dirigente provinciale Nino Mobilia, al direttivo e ai tesserati del partito, ha espresso grande soddisfazione per questo sostegno finanziario. La loro nota ufficiale rispecchia l’importanza di tali fondi per il benessere e lo sviluppo della comunità locale.

I fondi saranno destinati a progetti che riguardano non solo la sicurezza delle infrastrutture esistenti ma anche la creazione di spazi più sicuri e accoglienti per i bambini. Si tratta di una mossa strategica che punta a rafforzare l’attrattività e la vivibilità della città, nonché a promuovere un ambiente più sicuro e inclusivo per le giovani generazioni.

Il Circolo locale di Fratelli d’Italia, mostrando un forte senso di responsabilità verso la comunità, ha annunciato l’intenzione di proporre all’amministrazione comunale progetti mirati a massimizzare l’efficacia di questi fondi. L’obiettivo è quello di realizzare iniziative che rispondano concretamente alle esigenze dei cittadini, contribuendo in maniera significativa al miglioramento della qualità della vita a Leonforte.