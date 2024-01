Piazza Armerina – Le guide turistiche del WFTGA in visita alla Villa Romana del Casale

La 20ª edizione del Convegno della Federazione Internazionale delle Associazioni delle Guide Turistiche (WFTGA) si è svolta in Sicilia, attirando l’attenzione del settore turistico internazionale. Questo evento significativo ha offerto ai partecipanti, provenienti da tutto il mondo, l’opportunità unica di scoprire le ricchezze culturali e naturali dell’isola.

Durante i cinque giorni del convegno, le guide turistiche hanno potuto partecipare a visite guidate esclusive, pianificate sia prima sia dopo gli incontri ufficiali. Queste visite hanno permesso di esplorare in profondità il patrimonio dell’isola, promuovendo la condivisione di esperienze e la valorizzazione delle bellezze locali.

Un momento clou dell’evento è stata la visita alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, un sito riconosciuto dall’UNESCO per i suoi straordinari mosaici. Circa 170 guide turistiche hanno avuto il privilegio di essere accompagnate da guide locali esperte, tra cui Azzurra Alessi, Patrizia Curatolo, Katia Di Dio, Luisa Gardali, Manuela Giadone, Sabrina Murgano e Rossella Nicoletti.

Il Presidente della WFTGA, Sebastian Frankenberger, ha espresso il suo apprezzamento per l’eccellenza dimostrata dalle guide, sottolineando la loro professionalità e capacità organizzativa. Questo evento non solo ha messo in luce la competenza delle guide turistiche italiane ma ha anche contribuito a promuovere la Sicilia come destinazione turistica di primo piano, ricca di storia, cultura e bellezze naturali.