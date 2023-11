Le migliori auto in arrivo entro il 2025

Ci sono molte nuove auto in arrivo. Alcune sono appena entrate nelle concessionarie, altre non sono ancora commercializzate e dovrebbero arrivare entro il 2024. Nuovi modelli, dai veicoli elettrici alle auto sportive, passando per i più richiesti fuoristrada. Ci sarà il ritorno di vecchi modelli, la presenza di novità interessanti sia nella carrozzeria che nelle motorizzazioni. Alcuni modelli, tuttavia, avranno alcune componenti di modelli passati, altri condivideranno lo stesso telaio. Per questo sarà possibile e più semplice acquistare ricambi usati e garantiti, e questo vale per tutti i marchi come Renault, così come per i ricambi Mercedes. Ma vediamo insieme quali sono questi nuovi modelli – partiamo dalle auto elettriche, per poi parlare in breve anche dei modelli a combustione.

Nuove auto elettriche in arrivo

Nuova Renault Scenic E-Tech

La nuova Renault Scenic è qui. La più famosa monovolume non c’è più. Oggi è un SUV familiare completamente elettrico. Possiede un design audace con eleganti luci a LED e molte pieghe nette sulla carrozzeria. All’interno è presente il nuovo infotainment. La versione base ha un motore singolo che produce 170 CV e, grazie a una batteria da 60 kWh, può percorrere 450 km. Le versioni premium hanno un motore da 220 CV e una batteria da 87 kWh, che produce un’autonomia di oltre 600 km.

Nuova Peugeot e-3008

La Peugeot e-3008 è già qui. È uno dei SUV familiari più belli e ora ancora più imponente. La modernità dell’esterno si riflette all’interno con il cruscotto i-Cockpit e un display da 21 pollici. Per quanto riguarda la batteria da 98 kWh, offre un’autonomia di oltre 700 km.

Nuova Volvo EX30

Questa è l’auto elettrica più piccola e meno costosa che Volvo abbia mai realizzato. La nuova EX30 parte da 35.900 euro. Di serie possiede un motore da 272 CV, ma è possibile avere anche il doppio motore, che produce ben 428 CV. Ci sono due opzioni di batteria, la più grande permette oltre 500 km di autonomia.

Nuova Dacia Spring

La Dacia Spring è in circolazione in Europa da alcuni anni, ma si rinnoverà completamente nel 2024. Oggi è l’elettrica più conveniente con un prezzo di 21mila euro e un motore da 44 CV. Possiede solo una piccola batteria da 27 kWh, cosa che le permette di mantenere basso il prezzo. L’autonomia di questa auto è di soli 230 km. A contenere i costi c’è anche il semplice design degli interni. Di serie non è presente un touchscreen, ma è possibile acquistare un sistema di infotainment da 7,0 pollici.

Nuova Mini Cooper Elettrica

L’elettrico arriva anche in casa Mini con una nuova Cooper. La sua batteria fornirà ben 400 km di autonomia ed è un netto miglioramento rispetto alla vecchia versione EV. Presenti due motori, uno da184 CV e uno da 218 CV. Dal punto di vista del design, rimangono i grandi fari rotondi e le dimensioni un po’ tozze. L’abitacolo presenta le classiche caratteristiche Mini e l’enorme display circolare al centro.

Polestar 4

La Polestar 4 si colloca oltre il SUV Polestar 3 come SUV coupé ad alta guida. I prezzi dovrebbero partire dai 60mila euro. L’autonomia dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 km. Polestar 4 è molto elegante sia dentro che fuori.

Nuova Renault 5

La nuova Renault 5 EV è stata progettata per assomigliare alla Renault 5 degli anni ’70. Il concept è stato rivelato nel 2020 e questa nuova auto elettrica è stata avvistata anche in fase di test su strada. La R5 avrà un’autonomia di circa 400 km e potrebbe avere un prezzo di 25mila euro.

Nuova Ford Explorer

Il nuovo Ford Explorer è stato presentato qualche mese fa ed è un SUV elettrico. Condivide il telaio con la Volkswagen ID.4, ma per il resto è Ford. L’autonomia non è stata ancora confermata, ma dovrebbe stare tra i 450 e i 500 km. L’interno è dominato da un touchscreen verticale da 14,6 pollici. C’è anche un vano portaoggetti segreto dietro lo schermo e una console centrale così grande da poter contenere un laptop.

Smart #3

Oltre alla #1, Smart sta lavorando anche a un SUV elettrico più grande chiamato #3. Questa alternativa alla Volkswagen ID.5 e alla Skoda Enyaq Coupé è stata svelata per intero al salone di Shanghai. È un SUV coupé sinuoso ma condivide molti spunti stilistici con la #1. Le batterie e i motori non sono ancora stati confermati.

Nuova Fiat 600e

È stato rivelato il sostituto della Fiat 500X. Un SUV compatto, completamente elettrico, chiamato 600e. Condivide il telaio con la Jeep Avenger ed è già in vendita. Utilizza un motore da 156 CV e una batteria da 56 kWh. Raggiunge i 400 km di autonomia e ha una ricarica veloce che permette di arrivare all’’80% in 27 minuti.

Nuove auto a benzina, diesel e ibride in arrivo

Nuova Toyota C-HR

Il piccolo SUV di Toyota è alla sua seconda generazione. Ha un nuovo design angolare, ispirato alla Prius. Il doppio motore è un ibrido plug-in con uno a benzina da 2,0 litri e uno elettrico da 223 CV che permette 75 km di autonomia solo con l’elettrico. All’interno, ha una cabina incentrata sul guidatore con un touchscreen da 12,3 pollici.

Nuova Porsche Cayenne

La nuova Porsche Cayenne è stata svelata al Salone di Shanghai. Questo SUV di lusso ha ricevuto un piccolo aggiornamento dal punto di vista del design. La Cayenne E-Hybrid ora ha una batteria più grande che può percorrere quasi 100 km con la sola energia elettrica. All’interno si trova un display completamente digitale.

Toyota Land Cruiser

Se siete alla ricerca di un SUV robusto che duri nel tempo, il Toyota Land Cruiser potrebbe essere l’auto che fa per voi. Con un design molto più squadrato e retrò, permette di essere maggiormente utile nel fuoristrada. Il motore è un turbodiesel da 2,8 litri con cambio automatico a otto marce e i prezzi dovrebbero partire da oltre 50mila euro.

