Catania all’ultimo posto nella classifica delle performance ambientali

Catania si trova in una posizione critica quando si parla di <strong>sostenibilità ambientale</strong> e <strong>qualità della vita</strong> urbana. Secondo il report di Legambiente “Ecosistema Urbano 2023”, la città è all’ultimo posto nella classifica delle performance ambientali tra i comuni capoluogo italiani. Ma cosa significa questo per i cittadini e per il futuro della città?

Il report evidenzia diversi aspetti critici, tra cui la <strong>raccolta differenziata</strong>, che a Catania si attesta solo al 26,2%. Un altro dato allarmante è il numero di auto circolanti, con 78 auto ogni 100 abitanti, un tasso di motorizzazione tra i più alti d’Europa. Anche il sistema di <strong>trasporto pubblico</strong> è lontano dalle medie europee, con solo 9 viaggi pro capite effettuati annualmente dai cittadini di Catania.

Nonostante questi dati preoccupanti, la sfida per una città più <strong>sostenibile</strong> e vivibile è ancora aperta. Esistono realtà e buone pratiche che vanno nella giusta direzione, ma è necessario un impegno collettivo per invertire la tendenza. La questione non riguarda solo l’ambiente, ma anche la <strong>qualità della vita</strong> dei cittadini, che è strettamente correlata alla sostenibilità della città in cui vivono.

Catania ha una strada lunga da percorrere per diventare una città sostenibile. Tuttavia, con l’impegno da parte delle istituzioni e dei cittadini, è possibile intraprendere un percorso di miglioramento che porterà benefici non solo all’ambiente, ma anche alla comunità.

