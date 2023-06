Piazza Armerina: da domani il Book Festival. Ecco il programma della manifestazione presentata da Damiano Gallo

Questo il programma del Book Festival che da domani prenderà il via Piazza Armerina. Tra gli ospiti vi segnaliamo Aldo Baglio, Tony Capuozzo, Silvana Giacobini, Alfonso Pecoraro Scanio, Mario Giordano e Susanna Messaggio.

A condurre le due serate Sarà Damiano Galla e la trasmissione andrà in onda su La7Gold.

15 giugno 2023

Museo Trigona, Piazza Armerina

Conduce:

Damiano Gallo

Madrina della serata:

Silvana Giacobini

ore 18.00

Damiano Gallo saluta, apre l’evento e la serata. Ringraziamento agli sponsor

ore 18.15 Presentazione dei Rappresentanti del Parlamento Europeo, dei Sindaci coinvolti e di Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro delle politiche agricole e forestali ed ex ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Avvio al dibattito: “Emergenza rifiuti: mettere fine alle discariche abusive e promuovere il riutilizzo e il riciclo”. Intervengono il Sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata, la Sindaca di Aidone Annamaria Raccuglia e l’On. Dino Giarrusso in collegamento da remoto.

ore 19.00 Saluto ai Rappresentanti del Parlamento Europeo e avvio della serata letteraria.

ore 19.15 Roberta Termali e Alessandra Mirabella incontrano l’autrice Daniela Missaglia, “Un colpevole silenzio”

ore 20.00 Marco Garavaglia incontra l’autore Mario Giordano, “Sciacalli”

ore 20.45 Aldo Dalla Vecchia incontra l’autrice Silvana Giacobini, “Segni nell’acqua”

ore 21.30 Premio alla carriera all’autore ALDO DALLA VECCHIA, consegnano Damiano Gallo e Silvana Giacobini

ore 21.45 Marco Garavaglia incontra l’autore Giovanni Grasso, “Il segreto del tenente Giardina”

ore 22.30 Christian D’Antonio e Donatella Di Paolo intervistano Miky Degni, “Il vino dipinto”

ore 22.50 Damiano Gallo chiude la serata. Ringraziamenti

16 giugno 2023

Museo Trigona, Piazza Armerina

Conducono:

Damiano Gallo e Susanna Messaggio

ore 18.00 Damiano Gallo saluta, apre l’evento, la serata e ringrazia gli sponsor

ore 18.15 Marco Garavaglia incontra l’autore Toni Capuozzo, “Guerra senza fine”

ore 19.00 Vicky Di Quattro incontra l’autrice Marina di Guardo, “Dress Code Rosso Sangue”

ore 19:45 Aldo Dalla Vecchia incontra l’autore Paolo Armelli, “L’arte di essere Raffaella Carrà”

ore 20.30 Nanni Delbecchi incontra l’autore Gianni Barbacetto, “Una storia italiana”

ore 21.15 Damiano Gallo intervista a Aldo Baglio e Silvana Fallisi

ore 22.00 Marco Garavaglia incontra l’autore Mario Calabresi, “Una volta sola”

ore 22.45 Damiano Gallo e Susanna Messaggio chiudono la serata. Ringraziamenti