Congresso UGL provincia di Enna

Sabato 10 Giugno nel pieno spirito democratico e plurale che contraddistingue L’UGL provinciale di Enna si è celebrato il V congresso territoriale. Un congresso estremamente partecipato sia dai quadri che dagli iscritti e simpatizzanti della sigla. Tra i presenti oltre ai delegati il Segretario nazionale UGL agroalimentare Paolo Mattei il Segretario regionale GiuseppeMessina, il segretario della UGL di Catania Giovanni Musumeci e il vice segretarionazionale UGL Salute Carmelo Urzi.

Il congresso è stato animato da numerosi interventi e spunti di riflessione, che hanno ancora una volta dimostrato, se ve ne fosse ancora bisogna, che la comunità UGL è viva e pina di spunti per il futuro. Nella sua relazione il segretario Arena non ha ricordato alcuni punti di crescita e successi degli ultimi anni della UTL di Enna come gli eletti: 3 RSU AL COMUNE DI ENNA, 1 AL COMUNE DIPIETRAPERZIA, 1 all’ASP DI ENNA e 1 IACP di ENNA. I successi in particolare di due categorie provinciali: Igiene ambientale ,metalmeccanici, rappresentate da due giovani bravissimi e motivati dimostrazione reale di come l’UGL abbia voglia di proiettarsi nel futuro e ci stia seriamente lavorando sui giovani e sulla loro formazione, aspetto fondamentale per un territorio come il nostro che troppo spesso li sottovaluta.

Si è sottolineato come ormai la crescita della federazione agroalimentare sia ormai assolutamente un dato consolidato in provincia di Enna infatti si attesta come prima federazione in termini numerici.

La stagione congressuale è partita nel MARZO con i congressi di categoria provinciali, oggi abbiamo celebrato il congresso della UTL e continueremo con i congressi delle Unioni regionali e con quelli delle federazioni Nazionali per concludere con il congresso generale.

Il neo segretario ha poi fatto un doveroso appello al segretario nazionale della federazioneagroalimentare di farsi portavoce ai tavoli istituzionali con il Governo nazionale dei problemi che vive la nostra provincia e il mondo dell’agricoltura nello specifico. Un’agricoltura che quest’anno ha subito una grave crisi legata alla situazione climatica assolutamente non favorevole che ha compromesso il raccoltodel fieno e del grano oltre che delle mandorle e molte altre colture sono state danneggiate, ormai sempre di più gli eventi climatici e la crisi ambientale ci riguardano sia come lavoratori sia come cittadini. Ne paghiamo le conseguenze anche dal punto di vista economico e vediamo sempre di più assottigliarsi il nostro potere d’acquisto a causa degli aumenti dei prodotti di prima necessità.

Tutta l’assemblea ha confermato nuovamente Franco Arena alla guida della UTL provinciale riconoscendogli il grande lavoro svolto e la capacità di far crescere l’organizzazione tutta. Oltre alla conferma di Arena sono stati eletti i componenti del consiglio direttivo: Salvatore Di Mattia come vice segretario, Matteo Carlo Libertino responsabile della comunicazione, Biagio Marcellino, Cesare Maddalena, Alessandro Salvatore Ferrigno, Antonino Monsù, Serafino Sebeto, Francesco Felice Scaduto