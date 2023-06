Verdetto favorevole per Fassa s.r.l.: L’azienda può procedere con la coltivazione della cava ad Agira nonostante l’opposizione di Siciliantica

La Fassa s.r.l., una società con sede in Sicilia, è stata recentemente autorizzata a proseguire con i suoi piani di coltivazione di una cava nel territorio di Agira, in provincia di Enna. Questa decisione arriva dopo un lungo contenzioso legale tra la società e l’Associazione Siciliantica, che aveva inizialmente contestato l’autorizzazione alla cava.

Il caso è stato presentato innanzi al TAR di Palermo, che aveva inizialmente accolto il ricorso di Siciliantica e annullato i provvedimenti che autorizzavano la Fassa s.r.l. all’apertura della cava. Tuttavia, rappresentata legalmente dagli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Tommaso Marchese, la Fassa s.r.l. ha presentato un appello contro la sentenza del TAR.

Gli avvocati hanno contestato la legittimazione ad agire dell’associazione Siciliantica, mettendo in discussione la validità del vizio di incompetenza del dipartimento regionale che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo per l’apertura della cava.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello, convalidando gli argomenti presentati dalla difesa. Ha ritenuto che l’Associazione Siciliantica non avesse dimostrato di possedere i requisiti necessari per proporre il ricorso e ha riconosciuto la legittimità del provvedimento del Dipartimento regionale.

Come conseguenza di questa sentenza, l’Associazione Siciliantica è stata condannata al pagamento delle spese legali per un totale di 16.000 euro, divisi equamente tra la Fassa s.r.l. e l’amministrazione regionale.

La sentenza ha quindi consentito alla Fassa s.r.l. di procedere con i suoi piani di coltivazione della cava nel territorio di Agira, segnando una vittoria significativa per la società nel suo sforzo di espansione delle attività.