Enna in festa per San Filippo Apostolo

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Filippo Apostolo, un evento molto sentito dalla comunità ennese, promosso congiuntamente dal comitato dei volontari della chiesa di San Sebastiano e dalla parrocchia San Leonardo in Montesalvo. Le celebrazioni, iniziate ad inizio settimana, hanno il loro cuore pulsante nella piccola ma centralissima chiesa situata nella piazzetta omonima sul viale IV Novembre. Un luogo ricco di storia, anticamente isolato nella zona del Monte e oggi parte integrante del tessuto urbano che si è espanso dopo il 1926, anno in cui Enna divenne capoluogo di provincia.

Triduo solenne e celebrazioni eucaristiche

Da lunedì 28 aprile a mercoledì 30 aprile si è svolto il triduo solenne, con il Santo Rosario recitato ogni sera alle ore 18.30 e la Santa Messa alle 19.00. Giovedì 1 maggio, giorno dedicato a San Filippo Apostolo e festa cittadina, il programma liturgico prevede diverse celebrazioni eucaristiche: alle ore 09.30 presiederà padre Mario Saddemi, parroco di Santa Lucia; alle ore 11.00 sarà la volta di padre Angelo Lo Presti della Parrocchia Mater Ecclesiae; nel pomeriggio, alle ore 18.00, la messa sarà celebrata da padre Filippo Salerno della parrocchia San Tommaso, e infine, alle ore 19.30, da don Sebastiano Rossignolo della parrocchia San Bartolomeo. Un calendario denso di appuntamenti per onorare uno dei santi più venerati del territorio ennese.

Un legame profondo tra la città e il suo santo

Questi festeggiamenti rappresentano un importante momento di fede e devozione per la città di Enna, e in particolare per i residenti della zona Monte, che nutrono un legame davvero speciale con San Filippo Apostolo. La partecipazione è sempre sentita e numerosa, a testimonianza di una tradizione che si tramanda di generazione in generazione.