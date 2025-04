Elezioni provinciali: FDI soddisfatta per i risultati

Importante risultato per Fratelli d’Italia che, come si apprende da un comunicato del presidente provinciale Nino Cammarata, ha conquistato un seggio al consiglio provinciale con il 13,41% dei voti. Un dato che, a detta del presidente, «attesta il lavoro della classe dirigente volto al radicamento sul territorio». Nel comunicato si sottolinea come sindaci e consiglieri si siano candidati «per spirito di servizio, di sostegno fermo e leale al candidato presidente Rosario Colianni a cui va il nostro ringraziamento».

Il peso dei consiglieri comunali e le dinamiche interne

Cammarata evidenzia inoltre un aspetto significativo: «Se si considera che i consiglieri comunali iscritti sono meno della metà di quelli che hanno sostenuto la lista a questa competizione il dato risulta essere ancora più importante». Un elemento che, secondo il partito, testimonia una forte mobilitazione oltre la cerchia degli amministratori locali; un segnale incoraggiante, senza dubbio. Tuttavia, nel comunicato traspare anche un certo rammarico per dinamiche interne che hanno avuto un peso sull’esito finale.

Amarezza per le tensioni e la mancata unità

«Ciò che rammarica è che nonostante il gesto di grande generosità di Fratelli d’Italia di ritirare la propria candidatura, nello spirito della più ampia condivisione ed unità, le forti tensioni interne a qualcuno hanno evidentemente prevalso» si legge nella nota. Questa mossa, dettata da intenti unitari – un tentativo di costruire un fronte compatto – non ha impedito, a quanto pare, una marcata differenza di voto tra le liste e il candidato presidente. Un vero peccato, insomma.

Necessità di chiarezza e riflessione sul futuro

Il presidente Cammarata pone l’accento sulla necessità di fare chiarezza sulle dinamiche interne allo schieramento provinciale di Enna, definendole «ambiguità che caratterizzano lo schieramento in provincia di Enna non più procrastinabili». Secondo il comunicato, non è accettabile che, pur rappresentando la maggioranza con il 67% dei consensi sulle liste, a causa di «lacerazioni interne e ambiguità» si consegni il governo della Provincia a chi è minoranza. Da qui la richiesta di una «profonda riflessione, da fare con la massima celerità, anche alla luce dei futuri ma non lontani appuntamenti elettorali». In conclusione, Fratelli d’Italia, tramite il suo presidente provinciale, formula «i nostri migliori auguri di buon lavoro al neo presidente Piero Capizzi».