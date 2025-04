Sergio Rubini porta in scena la sua anima del sud al teatro Garibaldi di Piazza Armerina

Un viaggio teatrale intimo e coinvolgente attende il pubblico del teatro Garibaldi di Piazza Armerina il prossimo 5 maggio, con l’arrivo dello spettacolo “Sud” di Sergio Rubini. L’attore e regista pugliese condurrà gli spettatori in un percorso attraverso le sue memorie e narrazioni legate al Mezzogiorno, offrendo uno sguardo personale e ricco di sfumature su una terra dalle mille sfaccettature.

Un racconto tra ricordi e suggestioni

Lo spettacolo si configura come una vera e propria esplorazione dell’anima meridionale, filtrata dalla sensibilità artistica di Rubini. Attraverso storie, aneddoti e riflessioni, egli dipinge un affresco vivido e appassionato della sua terra d’origine e dei suoi abitanti. Non mancheranno momenti di ironia, cifra stilistica che spesso accompagna la narrazione di Rubini, rendendo il racconto ancora più vicino e umano.

La musica come compagna di viaggio

Ad arricchire l’esperienza teatrale, sul palco insieme a Sergio Rubini, ci sarà il maestro Michele Fazio al pianoforte. Le sue composizioni originali faranno da colonna sonora al racconto, sottolineando le emozioni e creando un’atmosfera suggestiva che avvolgerà il pubblico. La sinergia tra parole e musica promette di regalare momenti di intensa partecipazione emotiva.

Oltre la nostalgia, una vibrante realtà

“Sud” non si limita a essere una rievocazione del passato; al contrario, si presenta come un’immersione vitale e pulsante in un universo complesso. Tradizioni secolari, passioni travolgenti, le inevitabili contraddizioni e soprattutto la profonda umanità che caratterizza il Sud Italia saranno al centro di questa rappresentazione. Un’occasione per riscoprire – o scoprire per la prima volta – la ricchezza e la vivacità di questa parte fondamentale del nostro Paese.

