Cammarata eletto al Consiglio provinciale: “porteremo le istante del territorio”

Nino Cammarata, segretario provinciale di Fratelli d’Italia e sindaco di Piazza Armerina, è stato eletto al consiglio provinciale del Libero Consorzio di Enna. La lista di Fratelli d’Italia ha ottenuto circa il 14% dei consensi, un risultato che Cammarata definisce «importante considerato il numero di amministratori, non di partito, che ci hanno sostenuto».

ringraziamenti e impegni

«Il mio ringraziamento va al gruppo dirigente di Fratelli d’Italia e a tutti i candidati della lista che con grande generosità e lealtà hanno sostenuto la lista e il candidato presidente Rosario Colianni, a cui va il nostro ringraziamento», ha dichiarato Cammarata. Il neo consigliere provinciale ha poi espresso il suo impegno a portare in provincia le diverse questioni che riguardano la comunità e l’intero territorio, assicurando una presenza «presente e determinata, come sempre». Infine, Cammarata ha rivolto i suoi «più sinceri auguri» al neo presidente, il collega sindaco Piero Capizzi.

Un risultato significativo

Il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia, pur non essendo di primo piano, viene considerato significativo da Cammarata, che sottolinea il sostegno ricevuto anche da amministratori non appartenenti al partito. Questo dato evidenzia una capacità di aggregazione che va oltre i confini strettamente partitici, elemento che potrebbe rivelarsi importante per il futuro del partito nella provincia di Enna. «Porteremo avanti le istanze dei cittadini; non ci tireremo indietro», ha concluso Cammarata.