Lega Enna, Draià: “risultato Importante, inizio di una crescita”

«Con il 9,60%, la Lega ottiene un risultato importante e inaspettato per alcuni che non credevano che la Lega avesse la forza di fare il seggio in Provincia di Enna», dichiara Francesca Draià, commissario provinciale della Lega, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto alle elezioni provinciali.

Un lavoro di squadra che porta risultati

Draià sottolinea l’importanza del lavoro di squadra svolto da tutti i componenti del partito, «partendo dai candidati ai consiglieri che hanno sostenuto la lista e ai nostri riferimenti Nazionali e Regionali; un grazie al nostro commissario Regionale Nino Germana e all’onorevole Luca Sammartino». La commissaria provinciale evidenzia come questo successo sia frutto di un impegno corale, che ha permesso di superare le aspettative di chi dubitava della forza della Lega in provincia di Enna.

L’elezione di Castello e gli auguri di buon lavoro

«Siamo orgogliosi dell’elezione di Pino Castello consigliere comunale di Sperlinga che saprà rappresentare al meglio il nostro progetto nelle istituzioni», afferma Draià, rivolgendo i suoi «più sentiti auguri di buon lavoro» al neo consigliere. La commissaria provinciale vede in questa elezione solo «un inizio di crescita per il partito ma soprattutto per il territorio», prospettando un futuro di maggiore presenza e incisività della Lega in provincia di Enna. «La Lega si è dimostrata unita; è pronta a crescere ancora», conclude Draià.