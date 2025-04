Minorenne arrestato per spaccio a Piazza Armerina

A Piazza Armerina un minorenne è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato distaccato di P.S., rientra in una serie di interventi mirati a contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio, che purtroppo non risparmia nemmeno i più giovani.

Il controllo alla villa comunale e il ritrovamento della droga

Martedì 8 aprile, durante un normale servizio di pattugliamento, gli agenti hanno notato un giovane aggirarsi con fare sospetto all’interno della villa comunale. Il ragazzo, accortosi della presenza della volante, ha tentato invano di nascondere un marsupio; un gesto che non è sfuggito all’occhio vigile dei poliziotti. Immediatamente fermato e sottoposto a controllo, il giovane è stato trovato in possesso di tre confezioni di cannabis, per un totale di 57.3 grammi, oltre a materiale per il confezionamento.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

La quantità di stupefacente rinvenuta, decisamente superiore a quella destinata all’uso personale, ha portato all’arresto del minorenne; accusato di detenzione ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, e su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori; in attesa del giudizio dell’Autorità competente, che ha poi convalidato l’arresto. Un’ulteriore perquisizione domiciliare, eseguita alla presenza del genitore, non ha portato al ritrovamento di altra sostanza stupefacente.