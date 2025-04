Piazza Armerina – Per la prima giornata regionale dei cammini in Sicilia grande partecipazione al Cammino di San Giacomo

L’Oratorio Quaroni di Palermo ha fatto da cornice a un evento che segna un punto di svolta per il turismo siciliano: la presentazione ufficiale della Prima Giornata Regionale dei Cammini in Sicilia. L’iniziativa,alla quale era presente anche Totò Trumino in rappresentanza del cammino di San Giacomo, promossa dall’Associazione KORAI, punta a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico dell’isola attraverso il turismo lento e sostenibile.

Un’iniziativa per un turismo sostenibile

L’Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, ha evidenziato come i cammini rappresentino uno strumento fondamentale per destagionalizzare l’offerta turistica, un modo per rilanciare borghi e piccoli paesi montani, spesso dimenticati dai circuiti tradizionali. Totò Trumino, coordinatore della Rete dei Cammini e Sentieri di Sicilia, ha sottolineato l’importanza di una collaborazione sinergica tra le 17 associazioni coinvolte, «superare egoismi e protagonismi», per offrire un’esperienza autentica a camminatori e pellegrini.

«Camìna e Talìa». un invito alla scoperta

Lo slogan scelto per la giornata, «Camìna e Talìa» – un invito a camminare e osservare – ha riscosso grande apprezzamento. L’Assessore Amata ha arricchito il motto con le parole «Sicilia t’arricchia», un’espressione che rimarca come l’isola possa arricchire chi la vive con lentezza. La mostra fotografica allestita presso l’Oratorio Quaroni, sostenuta dall’Assessorato regionale al Turismo, offre un assaggio visivo della bellezza dei cammini siciliani.

Una mobilitazione collettiva senza precedenti

Il 13 aprile 2025, la Sicilia si metterà in cammino: un evento che vedrà l’intera isola unita nella celebrazione della lentezza e della riscoperta dei territori. Le 17 associazioni coinvolte, distribuite in tutta la regione, hanno raccolto l’invito, testimoniando una mobilitazione collettiva senza precedenti. Un’occasione per riscoprire sentieri antichi, borghi ricchi di storia e paesaggi mozzafiato, un’opportunità per un turismo più consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Il Cammino di San Giacomo, un successo di partecipazione

La Prima Giornata Regionale dei Cammini ha visto un boom di presenze sul Cammino di San Giacomo in Sicilia. Centinaia di pellegrini hanno percorso le tappe, immergendosi in un’esperienza di spiritualità e scoperta dei borghi interni. Tra questi, Luca Messina ha intrapreso la prima tappa da Caltagirone con la famiglia, un simbolo del valore intergenerazionale del cammino. Altri gruppi da Caltagirone hanno esplorato Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera. La manifestazione, voluta dall’Assessorato Regionale al Turismo, ha coinvolto 17 eventi in tutta l’isola e migliaia di partecipanti.

Un’esperienza che lascia il segno

Il Cammino di San Giacomo ha registrato oltre 130 partecipanti, giunti da tutta la Sicilia per vivere l’atmosfera del pellegrinaggio. Le guide Irene Consoli e Ugo Brischetta hanno accompagnato i camminatori, ricevendo promesse di ritorno per completare il percorso. Alla Croce delle Pietre, la guida Attilio Caldarera ha ricevuto la t-shirt ufficiale del Cammino, un gesto che rafforza il legame tra chi promuove il territorio. Il Cammino si conferma un’esperienza significativa, unendo spiritualità, cultura e amore per la terra.