Tavola di San Giuseppe 2025 a Valguarnera: programma e tradizione. Appuntamento al Palazzo Comunale il 22 e 23 marzo

Si rinnova anche quest’anno, a Valguarnera, l’appuntamento con la tradizionale Tavola di San Giuseppe, manifestazione religiosa e culturale che rappresenta uno degli eventi più sentiti della comunità locale. La festa – amatissima da grandi e piccoli – avrà luogo nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, presso il Palazzo Comunale del paese.

Programma e momenti salienti della festa

Sabato 22 marzo, già nella prima mattinata, precisamente dalle ore 7:00, sarà possibile assistere ai lavori di allestimento della suggestiva Tavola. Nel tardo pomeriggio, alle ore 18:45, la cerimonia entra nel vivo con l’apertura ufficiale al pubblico e la tradizionale benedizione, celebrata all’interno dell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale. La Tavola resterà aperta ai visitatori fino alla mezzanotte, permettendo così una partecipazione ampia e calorosa.

La festa proseguirà domenica 23 marzo, a partire dalle ore 8:30, con un rito profondamente spirituale: l’apertura della Tavola alle figure dei «Santi», in forma riservata e a porte chiuse; subito dopo, però, la comunità potrà gustare liberamente le prelibatezze tipiche preparate con cura e dedizione per l’occasione.

Telecamere per documentare la tradizione

Quest’anno l’evento sarà seguito dalle telecamere della trasmissione televisiva “Gustare Sicilia”, che il 22 e 23 marzo raccoglierà interviste e immagini della Tavola, documentando la bellezza e il significato profondo della manifestazione. Una vetrina importante per far conoscere ancora di più una tradizione che vive da secoli – tramandata di generazione in generazione – nel cuore della Sicilia più autentica.

L’amministrazione comunale di Valguarnera invita tutti

a partecipare attivamente e vivere questi giorni speciali che caratterizzano da sempre l’identità culturale e religiosa di Valguarnera, sostenuta quest’anno dal patrocinio del Comune e dagli sponsor locali, che non hanno mancato di dare il loro prezioso supporto.