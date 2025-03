Sicurezza stradale a Piazza Armerina: le strisce pedonali si tingono di rosso e sono illuminate

Un tocco di modernità e sicurezza investe le strade di Piazza Armerina. Il comune ha recentemente introdotto strisce pedonali di un vivace rosso, arricchite da segnalatori luminosi – i cosiddetti «occhi di gatto» – un intervento che rende più sicura la viabilità cittadina.

Innovazione e sicurezza a braccetto

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, mira a innalzare gli standard di sicurezza stradale e a infondere un’aria di rinnovamento urbano; «Un passo avanti per la nostra città» – ha dichiarato l’assessore alla viabilità Concetto Arancio. Le nuove strisce pedonali sono state posizionate strategicamente in aree considerate critiche, come le vicinanze di istituti scolastici, uffici pubblici e zone ad alta affluenza turistica; una scelta che sottolinea l’attenzione dell’amministrazione verso i punti nevralgici della città.

Un piano ambizioso per il futuro

L’assessore Arancio ha espresso il desiderio di estendere l’installazione delle strisce pedonali ad altre aree della città; un progetto che dipenderà dalla disponibilità di ulteriori fondi. «Questo intervento – ha affermato l’assessore – si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale, con l’obiettivo di rendere le strade più sicure e consone a una città a vocazione turistica. Non ci fermeremo qui, il nostro impegno per la sicurezza è costante».

L’iniziativa ha riscosso pareri positivi tra i cittadini e i turisti, che hanno apprezzato la visibilità e l’originalità delle nuove strisce pedonali. Un piccolo passo, forse, ma un segnale di attenzione verso la sicurezza e l’innovazione urbana.