Ettore Messina alla guida del distretto turistico Dea di Morgantina. Ieri la presentazione del nuovo CdA

Si è svolto ieri pomeriggio al museo di Aidone la presentazione del nuovo CdA del Distretto Turistico “Dea di Morgantina”. E’ stata l’occasione, vista la numerosa presenza di rappresentanti di vari comuni dell’entroterra siciliano e del comune di Gela, di parlare in maniera approfondita delle problematiche legati al miglioramento della produttività del settore turistico. La nomina di Ettore Messina a presidente del Distretto segna una svolta significativa per il territorio; una svolta carica di idee innovative e di un approccio decisamente più aperto al futuro. In un intervento che non ha certo risparmiato un sincero racconto del proprio percorso personale, compreso il passaggio da uno scetticismo iniziale sulla capacità operativa del Distretto, alla piena convinzione sul valore dell’iniziativa. Il presidente Messina ha indicato una direzione chiara: creare un’identità forte per l’entroterra siciliano, valorizzando tutte quelle ricchezze che spesso sfuggono ai circuiti turistici più battuti.

L’importanza della sinergia con la DMO Centro Sicilia

Ettore Messina ha voluto sottolineare l’importanza delle collaborazioni attive, specialmente con la DMO Centro Sicilia ( un modello organizzativo per la gestione di destinazioni turistiche), guidata dal dottore Gambino, che già da anni promuove con efficacia il territorio anche fuori dai confini nazionali. È stato proprio grazie agli stimoli ricevuti da personalità come Gambino e la dottoressa Bruno – che non hanno mai smesso di credere nella bontà del progetto – che Messina ha deciso di mettersi in gioco in prima persona.

Promozione territoriale e unicità locale

Per l’assessore al turismo di Piazza Armerina, e ora presidente del Distretto, è necessario che luoghi straordinari come la Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, patrimonio UNESCO, vengano raccontati inserendoli in un contesto turistico che comprenda tutta la Sicilia e, più in generale, l’Italia stessa. Questo consentirebbe ai visitatori di percepire appieno la complessità e il fascino di un territorio che troppo spesso viene ridotto a singoli, seppur magnifici, punti di attrazione. Messina ha rimarcato come film e serie TV abbiano contribuito fortemente ad attrarre i turisti verso la Sicilia, creando un’immagine affascinante ma parziale; occorre dunque allargare lo sguardo per distribuire meglio i flussi turistici.

Autenticità come attrattiva

Un punto centrale nella strategia illustrata da Messina riguarda l’autenticità dei luoghi. Le peculiarità storiche, culturali e le eccellenze enogastronomiche dell’entroterra – un patrimonio da sempre ricchissimo, ma spesso sottovalutato – rappresentano secondo Messina il vero motore per attirare un turismo più consapevole e interessato a scoprire la vera Sicilia, quella meno commerciale e più genuina.

Messina ha le idee chiare: occorre mettere a sistema le eccellenze locali, le app territoriali, gli uffici stampa, le strategie promozionali. Il Distretto può rappresentare un punto di svolta per il territorio: «con un lavoro di squadra – ha precisato Messina – si può puntare a diventare punto nevralgico della Sicilia». Un punto di partenza importante possono essere i 500.000 visitatori della Villa Romana del Casale, che potrebbero rappresentare l’occasione per scoprire l’intero territorio.

Nicola Lo Iacono per StartNews

[risevato]La nomina di Ettore Messina a presidente del Distretto Turistico della Dea di Morgantina segna una svolta significativa per il territorio; una svolta carica di idee innovative e di un approccio decisamente più aperto al futuro. In un intervento che non ha certo risparmiato un sincero racconto del proprio percorso personale – compreso il passaggio da uno scetticismo iniziale alla piena convinzione sul valore dell’iniziativa – Messina ha indicato una direzione chiara: creare un’identità forte per l’entroterra siciliano, valorizzando tutte quelle ricchezze che spesso sfuggono ai circuiti turistici più battuti… (per continuare a leggere tocca l’immagine o il titolo) #EttoreMessina #DeadiMorgantina #turismosiciliano #PiazzaArmerina #ValdiNoto #notizidapiazzaarmerina #StartNews #fateviunopinionenonunidea #notizie[/riservato]