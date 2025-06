Morgantina, il grande teatro classico torna a luglio con Euripide, Seneca e un omaggio a Omero. Ugo Pagliai tra gli interpreti.

Il sipario sul maestoso teatro antico di Morgantina sta per riaprirsi. L’iniziativa, frutto di una preziosa sinergia tra il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, il Comune di Aidone e la produzione Michele Di Dio Management, promette di essere un evento culturale di prim’ordine per l’intera regione, un ponte tra passato e presente capace di emozionare e far riflettere.

Un ritorno carico di significato

Il cartellone segna il ritorno della Produzione Michele Di Dio Management-Ass.Cult.DIDE-Amenanos Festival dopo quasi un decennio; un evento che lo stesso Di Dio definisce «come un ritorno a casa». La rassegna si aprirà con due capolavori immortali – Le Baccanti* di Euripide e la *Medea di Seneca – per poi proseguire con un monologo originale e un reading d’eccezione. Questo progetto culturale, sostenuto con forza dall’amministrazione comunale di Aidone, guidata dalla sindaca Annamaria Raccuglia e dalla vicesindaca con delega alla Cultura Alessandra Mirabella, non è solo spettacolo; è un segnale potente di rinascita e valorizzazione territoriale. Un’idea condivisa anche dalla deputata regionale Luisa Lantieri, che sottolinea come la rassegna rappresenti «un esempio virtuoso di come la cultura possa essere volano di crescita per il nostro territorio».

Le produzioni in scena: tra mito, rito e mistero

La programmazione prenderà il via venerdì 4 luglio con Le Baccanti* di Euripide, dirette da Daniele Salvo, un progetto teatrale che esplora la dimensione rituale e misterica del culto dionisiaco, con un coro travolgente e di grande impatto visivo. Domenica 6 luglio sarà la volta della *Medea* di Seneca, con la regia dello stesso Salvo, che porterà in scena una figura tragica ancestrale, una donna al confine tra umano e divino mossa da forze devastanti. Sabato 5 luglio, invece, il teatro ospiterà un evento speciale a ingresso gratuito offerto dal Comune di Aidone; andrà in scena in prima assoluta *Gli occhi di Omero, un monologo scritto, diretto e interpretato dall’attrice francese Fanny Gilles, che indaga l’affascinante tesi secondo cui l’Odissea sarebbe stata scritta da una donna. L’attrice, di origini siciliane, reciterà in italiano impersonando le grandi figure femminili del poema.

Un finale suggestivo alla Villa Romana del Casale

La rassegna si concluderà il 17 luglio in un’altra cornice di incomparabile bellezza: la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Alle ore 20 andrà in scena Volusiano, un reading con le voci straordinarie di Ugo Pagliai, Melania Giglio e Daniele Salvo. I tre artisti daranno vita alle pagine del libro del professor Vittorio Malfa Amarante, ripercorrendo la vita del nobile romano Volusiano, il personaggio “creato” dall’autore durante la sua ideale permanenza nella celebre dimora tardoantica. Un appuntamento che promette di fondere letteratura, storia e teatro in una serata unica; un’occasione per vivere uno dei siti UNESCO più importanti al mondo sotto una luce completamente nuova, quella delle parole e dell’interpretazione.