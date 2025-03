Teatro, Piazza Armerina – “Prego, vuol ballare con me?”: una commedia siciliana tra equivoci e vendette al femminile

Una ventata di allegria e mistero si appresta a invadere le scene teatrali con “PPrego, vuol ballare con me?”, una commedia dal sapore frizzante e venature gialleggianti, sapientemente ambientata nella Sicilia pittoresca degli anni ’70 – un’epoca di cambiamenti e passioni. Al centro della narrazione troviamo un protagonista alquanto singolare: un poligamo impenitente che, nonostante la sua “esperienza” plurima, sembra brancolare ancora nel buio della comprensione dell’universo femminile – un labirinto di pensieri e reazioni spesso imprevedibili.

Un gioco pericoloso tra quattro donne dal carattere esplosivo

Ma come spesso accade, il gioco si fa pericolosamente intrigante quando le quattro donne del protagonista – ognuna dotata di una personalità a dir poco travolgente e assolutamente inconfondibile – iniziano a muoversi sulla scena con una sincronia sorprendente e un sottile, ma palpabile, desiderio di rivalsa – una tempesta in arrivo, insomma.

Risate e colpi di scena in un’atmosfera siciliana

Tra una serie di equivoci esilaranti – che faranno vibrare le pareti del teatro – e situazioni che sfiorano l’assurdo – capaci di strappare grasse risate anche agli spettatori più seri – un buffo maggiordomo si aggira sulla scena, dispensando battute sagaci e lasciando intendere di essere a conoscenza di molti più segreti di quanto non voglia far credere – un personaggio chiave, forse? Il pubblico verrà così catapultato in un vortice inarrestabile di risate fragorose e colpi di scena inaspettati – un vero e proprio rollercoaster di emozioni teatrali.

Un cast di talento sotto la guida di Federica Amore

La regia di questa promettente commedia è affidata alla sapiente mano di Federica Amore – un nome che fa già presagire una messa in scena dinamica e ricca di brio. Sul palco, a dare vita ai personaggi, troviamo un cast affiatato e talentuoso, composto da Turi e Federica Amore stessi, insieme a Mirella Petralia, Raffaele Costanzo, Adele Ferlito, Martina Laudani – un ensemble di attori pronti a conquistare il pubblico. A impreziosire ulteriormente la rappresentazione, si segnala la partecipazione straordinaria di Claudio Iacobello – un volto noto e apprezzato del panorama teatrale. Non resta che attendere il debutto di “Prego, vuol ballare con me?” per lasciarsi trasportare da questa spumeggiante commedia siciliana – un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro leggero ma non banale.

Lucia Sansone per StartNews