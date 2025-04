Aidone celebra la sua storia con la mostra fotografica “A Giunta anni ’50”

Un tuffo nel passato di Aidone. Attraverso gli scatti d’epoca provenienti dalla Princeton University, la mostra “A Giunta anni ’50” si appresta ad aprire i battenti nei locali dell’ex esattoria comunale. L’inaugurazione è fissata per sabato 5 aprile alle ore 18:30, e l’esposizione, curata dall’assessore alla cultura Alessandra Mirabella, resterà visitabile fino al 2 maggio, offrendo uno sguardo inedito sulla vita e il folklore del paese negli anni cinquanta.

Un viaggio nel tempo tra fede, cultura e paesaggio

La mostra si configura come un percorso suggestivo e denso di significato; le fotografie esposte, accompagnate da racconti evocativi, narrano la storia e le tradizioni di Aidone, celebrando la profonda devozione e la vivace passione della comunità locale. Scatto dopo scatto – vere e proprie finestre sul passato – l’esposizione invita a una riflessione sull’importanza cruciale di custodire e tramandare le radici culturali.

Tesori dagli archivi della missione archeologica americana

Il pubblico avrà l’opportunità di ammirare rari scatti fotografici risalenti agli anni ’50; questi preziosi documenti provengono dagli archivi della missione archeologica americana a Morgantina e dai fondi di Mario A. Del Chiaro e Lucy T. Shoe Meritt, studiosi che seguirono da vicino la missione nel 1956 e nel 1957. Le immagini catturano momenti intensi di fede popolare – in particolare i riti che caratterizzano la Settimana Santa – e si rivelano non solo testimonianze storiche di inestimabile valore, ma anche strumenti fondamentali per l’analisi culturale e sociale del territorio. La mostra offre inoltre una prospettiva affascinante sulla città negli anni cinquanta, mettendone in risalto la bellezza architettonica e la suggestione del paesaggio. Per chi fosse interessato a visitare la mostra, è possibile prenotare telefonando al numero 3397519223.

Un’iniziativa per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere il turismo

Questa esposizione di grande valore culturale segna l’inizio degli eventi programmati per la Pasqua dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Anna Maria Raccuglia, in sinergia con l’assessore alla cultura Alessandra Mirabella. L’iniziativa ha ricevuto il convinto sostegno economico degli assessorati al Turismo e ai Beni Culturali, riconoscendone il potenziale per la promozione del territorio e l’incremento del flusso turistico.

Le parole del sindaco e dell’assessore

Il sindaco di Aidone, Anna Maria Raccuglia, ha sottolineato come «la Settimana Santa di Aidone sia davvero un momento significativo – non solo dal punto di vista della liturgia cristiana ma per l’intera comunità – ricco di spiritualità, cultura e tradizione; è un modo straordinario per mantenere viva la memoria e l’identità culturale. Ci auguriamo che negli anni la mostra possa essere implementata con il contributo dei cittadini aidonesi offrendo così un’altra bella opportunità di turismo esperienziale».

L’assessore Alessandra Mirabella, curatrice della mostra, ha aggiunto: «La mostra “A Giunta anni ‘50” vuole essere uno stimolo a riscoprire e valorizzare le tradizioni come patrimonio immateriale, contribuendo a preservare la nostra identità culturale e rafforzare i legami tra le generazioni».