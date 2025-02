Allarme truffe telefoniche ad Aidone: falsi carabinieri tentano raggiri

Nella mattinata odierna, diversi cittadini di Aidone sono stati bersaglio di un tentativo di truffa telefonica. Individui sconosciuti, spacciandosi per carabinieri, hanno contattato numerose persone, in particolare utilizzando il telefono fisso, diffondendo falsi allarmi su presunti incidenti o fermi giudiziari che avrebbero coinvolto loro parenti.

Il modus operandi dei truffatori

Le vittime, tra cui anche anziani, sono state invitate a versare somme di denaro per presunti avvocati o a recarsi in luoghi specifici. Il meccanismo – già noto in altre località – sfrutta l’emotività e la paura delle persone per ottenere denaro con l’inganno.

La raccomandazione delle forze dell’ordine

Le autorità invitano a non fornire alcuna informazione personale e a non dare seguito a richieste economiche di questo tipo. Se si riceve una chiamata sospetta, è consigliabile riagganciare immediatamente e contattare direttamente i carabinieri per verificare l’autenticità della comunicazione.

Diffusione dell’allarme e prevenzione

L’allarme, diffuso via Facebook, esorta la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a informare soprattutto le persone più vulnerabili, come gli anziani, spesso le vittime predilette di questi raggiri. Il link ufficiale dei Carabinieri offre ulteriori consigli utili per difendersi da truffe simili: [Carabinieri – consigli contro le truffe].