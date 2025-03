Aci Enna pronta a riattivare il Consorzio Autodromo: acquisito parere legale

L’Automobile Club d’Italia (ACI) di Enna, guidata dal presidente Alessandro Battaglia, ha annunciato di aver ottenuto un parere legale “pro-veritate” in merito alla complessa vicenda dell’Autodromo di Pergusa. La nota è stata diramata in seguito a una riunione del Consiglio Direttivo tenutasi nella giornata di ieri.

Il parere notarile fa chiarezza sulla situazione giuridica

Come anticipato durante un recente Consiglio Comunale dedicato al futuro dell’impianto sportivo, l’ACI Enna aveva incaricato un notaio di effettuare approfondite verifiche legali, in risposta a dichiarazioni pubbliche e proposte avanzate sul destino del consorzio di gestione. Il quesito posto al professionista riguardava principalmente due aspetti cruciali: la necessità o meno dell’unanimità per le decisioni assembleari e la fattibilità giuridica di revocare lo stato di liquidazione in cui versa attualmente il Consorzio Autodromo Pergusa. La risposta fornita dal notaio dottor avvocato Sebastiano Messina di Catania, esperto in diritto commerciale – un parere qualificato e giuridicamente vincolante – sembra ora offrire una via d’uscita concreta dalla situazione di impasse.

Unanimità necessaria e via libera alla revoca della liquidazione

Il parere legale ha innanzitutto confermato un punto cruciale – “la necessaria unanimità dei consensi” – sia in base alle normative vigenti sia in conformità con le disposizioni statutarie del Consorzio. Questa affermazione, come si legge nella nota dell’ACI, convalida la correttezza dell’operato dell’ente automobilistico in seguito alla decisione del Comune di Enna di non prorogare il Consorzio nella sua precedente configurazione. Ma l’aspetto più rilevante del parere notarile risiede nell’individuazione di una soluzione pratica e pienamente legittima per sbloccare la situazione: i soci del Consorzio hanno la facoltà, attraverso “la preventiva eliminazione della causa di scioglimento” e con una deliberazione assunta “all’unanimità”, di revocare lo stato di liquidazione e contestualmente deliberare una proroga, apportando le modifiche necessarie all’attuale statuto o adottandone uno completamente nuovo.

L’ACI Enna tende la mano agli altri soci per una rapida ripartenza

Forte di questo parere legale, il presidente Battaglia ha dichiarato la piena disponibilità dell’ACI Enna a convocare immediatamente un’assemblea consortile con gli altri soci – il Comune di Enna e il Libero Consorzio Comunale di Enna – per deliberare sulle modifiche statutarie ritenute opportune, inclusa la possibilità di adottare un nuovo statuto, con l’obiettivo primario di revocare nel più breve tempo possibile lo stato di liquidazione. “Per questo – si legge nel comunicato – abbiamo già trasmesso il parere e la nostra disponibilità a procedere sia al Comune di Enna che al Libero Consorzio Comunale di Enna, confidando che, dopo le tante discussioni di questi mesi, con accuse infondate e spesso gratuite, tutti gli attori siano disponibili a passare dalle parole ai fatti”. L’auspicio è che questa mossa dell’ACI possa finalmente sbloccare la situazione e portare a una rapida ripresa delle attività dell’Autodromo di Pergusa – un’infrastruttura importante per il territorio ennese.