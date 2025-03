XIV edizione del Festival del Libro e della Lettura: Enna crocevia di autori e idee

Dal 24 al 29 marzo, la città di Enna si trasformerà in un vivace palcoscenico culturale ospitando la XIV edizione del Festival del Libro e della Lettura. Un appuntamento annuale – nato nel lontano 2009 – che quest’anno pone l’accento su un tema di stringente attualità: “leggere gli alberi, piantare una foresta”; un’esortazione poetica e al tempo stesso pragmatica a riflettere sul delicato equilibrio tra uomo e natura e sull’urgenza di azioni concrete contro l’avanzare della desertificazione.

Un’edizione all’insegna dell’impegno sociale e della partecipazione

La vera novità di questa edizione risiede proprio nella scelta tematica – “leggere gli alberi, piantare una foresta” – che come un faro guida la selezione degli autori e delle opere presentate. Un’attenzione particolare è rivolta alla crescente problematica della desertificazione che minaccia il nostro territorio, un monito a non restare inerti di fronte a tale sfida. L’organizzazione dell’evento è curata con passione dall’associazione culturale APS, Amici della festa del libro, Il sasso nello stagno, in sinergia con il Comune di Enna, insignita del titolo di Città che legge per il triennio 2024-25-26, e con la preziosa collaborazione di ben 12 Istituti Scolastici provenienti dalle province di Enna, Caltanissetta e Ispica, oltre a tre Nidi d’infanzia. Un ruolo di partner tecnico è ricoperto da Condensed Studio.

Una rete di collaborazioni prestigiose per un evento di ampio respiro

Il festival ennese vanta una fitta rete di collaborazioni con realtà culturali di rilievo, tra cui Scenica Festival Vittoria e Calicanto Associazione Culturale Zafferana Etnea – con la quale condivide un proficuo gemellaggio con la XVIII edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea, in programma dal 5 all’11 aprile 2025 – e con il XIV Buck Festival di Foggia. Un importante sostegno accademico è fornito dall’Università degli Studi di Enna Kore. Ma l’impegno del festival non si ferma alla promozione della lettura; quest’anno si concretizzerà in azioni tangibili con la piantumazione di alberi – un gesto simbolico ma concreto – grazie alla sinergia con il Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei, GarageArts Platform, Micronido La Quercia, Mondooperaio e SAE Segretariato Attività Ecumeniche Enna; le attività di piantumazione si svolgeranno nello spazio concesso dal Comune di Enna in via Dafne a Pergusa.

Un programma ricco di incontri e opportunità

Il cuore pulsante del festival saranno i numerosi incontri con autori di fama nazionale e internazionale, laboratori creativi per grandi e piccini, mostre d’arte e spettacoli teatrali. Sebbene il festival si svolga prevalentemente nelle scuole durante la mattinata, il ricco programma pomeridiano è aperto a tutta la cittadinanza – un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo dei libri e delle idee. Per conoscere nel dettaglio il calendario degli eventi e i nomi degli ospiti, è possibile consultare il sito web ufficiale: www.festivalibroenna.it. Un vero e proprio invito alla partecipazione per tutti coloro che amano la lettura e credono nel potere trasformativo della cultura.