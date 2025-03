Il Pd Enna incontra la Commissaria del Libero Consorzio.

Una delegazione del Partito Democratico di Enna ha incontrato la Commissaria del Libero Consorzio, dott.ssa Carmela Madonia, ottenendo importanti conferme per il territorio; l’incontro, che ha visto la partecipazione dell’onorevole Maria Stefania Marino, del segretario cittadino Giuseppe Seminara e del consigliere Marco Greco, ha posto l’accento su diverse questioni cruciali per la comunità ennese.

Luce verde per i lavori sulla Sp28 Panoramica

Il risultato più significativo dell’incontro è stato la notizia del definitivo via libera ai lavori di riqualificazione della SP28 Panoramica; un’arteria viaria di fondamentale importanza per il collegamento e lo sviluppo del territorio. «L’aver avuto ulteriore convalida dalla Commissaria della ex Provincia dell’avvio dei lavori nel 2026 riteniamo che sia una notizia straordinaria per Enna e per il suo Centro Storico» si legge nel comunicato diffuso dal PD Enna. Già nel maggio precedente, il partito aveva annunciato il reperimento dei fondi necessari, grazie a una proposta avanzata dagli onorevoli Marino e Venezia in collaborazione con l’assessorato alle infrastrutture e la protezione civile; un esempio, a detta del PD, di come il lavoro di squadra possa portare a risultati concreti. L’impegno del partito non si ferma qui, con la promessa di continuare a monitorare la situazione attraverso i propri rappresentanti fino alla completa restituzione della Panoramica alla cittadinanza.

Attenzione al Lago di Pergusa e alla viabilità provinciale

Altro tema centrale dell’incontro è stata la manutenzione ordinaria dei canaloni che confluiscono nel Lago di Pergusa; una questione annosa e di vitale importanza per la salvaguardia del prezioso ecosistema e per la sicurezza delle infrastrutture circostanti. Il PD Enna ha sottolineato di essere intervenuto più volte negli anni su questa problematica, anche attraverso iniziative pubbliche, ribadendo come la manutenzione dei canaloni provinciali e comunali sia cruciale per la tenuta del lago e per la sicurezza degli abitanti della frazione di Pergusa. Non sono mancate rassicurazioni anche in merito alla situazione della viabilità provinciale, con particolare attenzione alla SP2. «Come Partito non possiamo che dirci soddisfatti e ringraziare la dott.ssa Madonia per le risposte, per la disponibilità e impegno profuso» conclude la nota del Partito Democratico ennese.