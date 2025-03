Piazza Armerina – Asilo nido Miriam Schillaci, approvati lavori per efficientamento energetico e sicurezza

La Giunta Comunale di Piazza Armerina ha approvato, tramite delibera numero 56 del 17 marzo 2025, un articolato progetto di riqualificazione energetica e funzionale dell’Asilo Nido Miriam Schillaci. L’importo complessivo dell’intervento è di 630 mila euro, finanziati attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, e punta – così come riportato dal comunicato stampa ufficiale del Comune – a rendere l’ambiente educativo più sicuro e confortevole.

Sicurezza antisismica e interventi strutturali

L’opera prevede interventi significativi di manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico dell’edificio; saranno infatti effettuate rigorose verifiche strutturali secondo l’ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e successive modifiche. Lavori fondamentali, questi, che – insieme al rifacimento degli intonaci esterni e alla manutenzione mirata sui muri perimetrali – garantiranno una struttura solida e resistente nel tempo.

Efficientamento energetico e sostenibilità ambientale

Il progetto include inoltre l’installazione di un impianto fotovoltaico e la sostituzione degli infissi esistenti con altri più performanti dal punto di vista energetico. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre sensibilmente i consumi energetici della struttura, contribuendo alla sostenibilità ambientale e al contenimento dei costi di gestione.

Miglioramento degli ambienti interni ed esterni

Particolare attenzione verrà dedicata anche agli spazi comuni: verranno ristrutturati i servizi igienici, sistemate le aree esterne per attività ricreative, e rifatti i pavimenti interni per migliorare la vivibilità quotidiana degli ambienti destinati ai piccoli ospiti.

Impegno amministrativo e prossimi passi

Il Responsabile del procedimento, l’ingegnere Mario Duminuco, guiderà le fasi successive dell’iter amministrativo e tecnico. La Giunta comunale, come sottolineato dall’Amministrazione, ha espresso soddisfazione per «un intervento cruciale che garantisce un ambiente più stimolante per i bambini e una maggiore efficienza energetica della struttura», un segnale importante – dunque – in termini di attenzione verso l’educazione e la qualità della vita urbana a Piazza Armerina.