Asp di Enna potenzia l’organico infermieristico con 48 nuove assunzioni a tempo determinato

Un significativo passo in avanti per rinvigorire il personale sanitario e innalzare il livello qualitativo dell’assistenza è stato concretizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna. Attraverso la delibera n. 365/25, la Direzione Strategica ha sancito l’assegnazione di 48 incarichi a tempo determinato per la figura professionale di collaboratore infermieristico; questi incarichi sono stati conferiti ad altrettanti professionisti precedentemente selezionati tramite un avviso pubblico straordinario indetto dalla stessa ASP.

Distribuzione del nuovo personale nelle strutture sanitarie ennesi

I neoassunti infermieri saranno dislocati nelle diverse sedi operative individuate dalla Dottoressa Maria Rita Di Grigoli, dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Infermieristica e Ostetrica, in sinergia con il Direttore Sanitario. L’atto di conferimento degli incarichi riveste carattere di immediata esecutività; ciò consentirà di colmare rapidamente le posizioni vacanti e assicurare un servizio sanitario sempre più performante e di elevata qualità.

Le dichiarazioni del Direttore Generale sull’importanza del rinforzo infermieristico

«Si rafforza l’organico degli infermieri – dichiara il Direttore Generale, Dott. Mario Zappia – con l’ingresso di un elevato numero di professionisti il cui profilo è di grande rilevanza per la qualità dell’assistenza sanitaria erogata presso le nostre strutture». Zappia sottolinea come «maggiore è il numero di infermieri, migliore è la capacità di fornire assistenza personalizzata e tempestiva ai pazienti»; un aspetto che non solo alleggerisce il carico di lavoro del personale già in servizio, ma permette anche una cura più scrupolosa e una gestione ottimale delle necessità dei pazienti. «Inoltre, un numero adeguato di infermieri può contribuire a ridurre i tempi di attesa e a migliorare l’esperienza complessiva dei pazienti all’interno delle strutture sanitarie – prosegue il Direttore Generale – investire nelle risorse umane in ambito infermieristico è, quindi, una strategia cruciale per elevare gli standard di cura e soddisfazione degli utenti». Così come si legge nel comunicato, l’ASP di Enna punta con decisione sul potenziamento del personale infermieristico; una mossa strategica per assicurare un’assistenza sanitaria sempre più vicina alle esigenze della comunità.