Polizia di stato in campo contro le truffe, un vademecum per i cittadini

La Polizia di Stato ha realizzato un pieghevole informativo per favorire la diffusione della campagna contro le truffe; «un’iniziativa che mira a proteggere gli anziani e le categorie fragili, spesso vittime di raggiri e inganni» si legge nella nota diramata dalla questura.

Prevenzione, priorità della Polizia di Stato

Prevenire i reati di truffa, soprattutto quelli che colpiscono i più anziani, è per la Polizia di Stato una priorità; un impegno costante che si concretizza in campagne di sensibilizzazione e nella realizzazione di strumenti informativi come il pieghevole in questione.

Invito alla diffusione e alla collaborazione

La Polizia di Stato invita i cittadini a diffondere il contenuto del pieghevole e a mettere in guardia gli anziani, parenti o amici, dai rischi di truffa; «un piccolo gesto che può fare la differenza nel proteggere chi è più vulnerabile» si legge nel comunicato.

Consigli utili

Il pieghevole contiene consigli utili per riconoscere e prevenire le truffe più comuni; si va dalle truffe telefoniche a quelle porta a porta, dai raggiri online alle truffe sentimentali; «informarsi e condividere queste informazioni è il primo passo per difendersi» sottolinea la questura.