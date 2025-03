Il sindaco di Piazza Armerina: “Un Ente Palio per valorizzare la nostra tradizione”

In consiglio comunale si è parlato dell’Ente Palio , l’organismo giuridico che dovrebbe dare una solida struttura alla manifestazione, garantire una gestione fuori da ogni influenza , consentire una programmazione a breve e medio termine e favorire l’accesso a fonti di finanziamento non solo regionale ma anche nazionali ed europee. Se ne parla da decenni ma finalmente si passa dalle parole ai fatti, visto che l’amministrazione Cammarata ha dato il via all’iter che porterà alla nascita delle ente. Abbiamo rivolto alcune domande al sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata

Sindaco, qual è l’importanza del Palio dei Normanni per Piazza Armerina?

«Il Palio dei Normanni è una manifestazione centrale per la nostra città; il suo riconoscimento come uno dei grandi eventi promossi dalla Regione Siciliana lo ha portato a ottenere visibilità anche a livello internazionale, come dimostrato di recente dal successo della sua presenza alla Borsa Internazionale del Turismo. La manifestazione offre un’opportunità unica di valorizzare il nostro territorio e di renderlo ancora più attrattivo e, soprattutto, produttivo».

Si parla della creazione di un “Ente Palio”. Quali saranno le sue funzioni?

«L’idea è di strutturare il Palio in modo più efficace, mantenendone intatta la tradizione ma elevandone la qualità organizzativa. L’Ente Palio sarà un organismo in grado di coordinare e sviluppare l’evento, migliorandone la gestione e coinvolgendo stakeholder a vari livelli. Tra gli obiettivo c’è anche quello di dare un contributo scientifico alla manifestazione, approfondendo il suo valore storico e coinvolgendo le scuole per accrescere la consapevolezza della nostra identità culturale».

Ci saranno sinergie con altre realtà locali?

«Sì, intendiamo lavorare in collaborazione con il Parco Archeologico di Villa Romana e con il nascente polo museale dei comuni del centro Sicilia. Mettendo in rete tutte le risorse del nostro territorio vogliamo trasformare il Palio in un evento che sia un punto di riferimento nazionale e internazionale».

Si parla di un progetto per un’arena del Palio. Di cosa si tratta?

«Stiamo lavorando per la trasformazione del campo sportivo in una vera e propria Arena del Palio, uno spazio dedicato alle manifestazioni equestri e alla giostra del Saraceno. Questo ci consentirebbe di valorizzare il ruolo del cavallo nella tradizione del Palio e di creare eventi collaterali dedicati agli sport equestri».

Come sarà finanziato il nuovo Ente Palio?

«Non sarà un ente che disperde risorse, ma un organismo con una gestione trasparente e mirata a ottenere finanziamenti adeguati. Abbiamo già avviato le procedure amministrative e burocratiche per la sua costituzione e nei prossimi giorni definiremo la sua natura giuridica. L’incarico affidato al dott. Paco Patanè, di rinomata competenza, riguarda esclusivamente la fase di studio e sviluppo del progetto».

Come sarà coinvolta la cittadinanza in questo processo?

«Riteniamo fondamentale il confronto con la comunità. Il Palio è patrimonio di tutti, e per questo vogliamo avviare un dialogo aperto con i cittadini, le associazioni e gli addetti ai lavori per trovare insieme la formula migliore per il suo sviluppo futuro».

Nicola Lo Iacono per StartNews