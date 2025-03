Nuovo smottamento sulla SP2 a Enna; chiusa al transito veicolare

Ancora disagi per la viabilità del capoluogo ennese; dopo la frana sulla via Pergusa, un nuovo smottamento ha interessato la SP 2, fortunatamente senza causare danni a persone. L’evento, avvenuto nelle prime ore di sabato 8 marzo, è stato causato dalle persistenti piogge che hanno reso vulnerabili le pendici sovrastanti la strada provinciale n°2 bivio Kamut, arteria di collegamento con il capoluogo.

Tecnici e forze dell’ordine sul posto per i rilievi

Sul posto sono intervenuti i tecnici del servizio Viabilità del Libero Consorzio Comunale di Enna, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale per effettuare i rilievi necessari e valutare la situazione. Il commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Enna, Carmen Madonia, sentita l’ingegnere capo Daniela Lumera, ha disposto la chiusura al transito veicolare di un tratto di 1,1 km di strada per salvaguardare l’incolumità degli automobilisti.

Rete paramassi e rimozione detriti tra gli interventi urgenti

Il provvedimento si è reso necessario in quanto nella scarpata di monte interessata dal movimento franoso sono presenti detriti e alberi in condizioni di precarietà; un potenziale pericolo per gli automobilisti in transito. Tra gli interventi urgenti da eseguire vi sono il ripristino della rete paramassi e la rimozione dei detriti e degli alberi pericolanti.

«Le persistenti piogge che si sono abbattute per tutta la giornata di ieri hanno reso vulnerabili le pendici sovrastanti la strada provinciale n°2 bivio Kamut» – ha dichiarato il commissario Madonia – «la chiusura si è resa necessaria considerato che in atto nella scarpata di monte interessata dal movimento franoso sono presenti detriti e alberi un potenziale pericolo in caso di caduta per gli automobilisti in transito».