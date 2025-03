Avis di Enna, Maria Elena Spalletta confermata presidente per il quadriennio 2025-2028

Ieri, domenica 9 marzo, il nuovo Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Avis Comunale di Enna, eletti il 23 febbraio, si sono riuniti per l’accettazione delle cariche e per eleggere il presidente del quadriennio 2025-2028. Maria Elena Spalletta è stata riconfermata alla guida dell’associazione, un segno di continuità e di fiducia nel lavoro svolto durante il suo primo mandato.

Un team affiatato per un obiettivo comune

Spalletta sarà affiancata dalla vicepresidente vicaria Giulia Buono, dal vicepresidente Vincenzo Bandinu, dal tesoriere Fabio Fazzi e dalla segretaria Alessia Fontanazza. Il direttivo vede la presenza di consiglieri motivati e pronti a dare il loro contributo: Pinella Vita, Lucio Bonasera, Martina Savoca, Veronica Arena, Francesco Fazzi e Sabrina Ferrarello. Anche il Collegio dei Revisori dei Conti è stato rinnovato, con Alessia Bonasera alla presidenza e Abele Cataldo, Giacomo Vigneri, Biagio Fulco e Giusy Curasì come componenti. Il dottor Angelo Davide Contrino è stato nominato nuovo direttore sanitario e responsabile della qualità.

“Quattro anni intensi per il bene dell’Avis”

«Saranno altri quattro anni intensi – commenta la presidente Spalletta – in cui continueremo a lavorare per il bene dell’Avis e dei nostri donatori, che non smetteremo mai di ringraziare. In questi giorni abbiamo registrato una carenza di sangue subito rientrata grazie alla generosità dei soci avisini che si sono recati a donare dopo un nostro appello».

Progetti futuri e attenzione ai giovani

Tra gli obiettivi del nuovo direttivo, spiccano il consolidamento delle collaborazioni esistenti, l’intensificazione degli incontri con gli studenti di ogni ordine e grado e l’ampliamento delle iniziative rivolte ai giovani. «Nei giovani – sottolinea Spalletta – è riposta la nostra fiducia e il nostro sostegno; in loro è concentrata l’energia e l’entusiasmo necessari per fare crescere ancora di più la nostra associazione». La Consulta Giovani è stata rinnovata con Alisea Cufari nel ruolo di coordinatrice, Martina Savoca come vicecoordinatrice e Federica Scavuzzo come segretaria.

Primo appuntamento: domenica 16 marzo in piazza Coppola

Il nuovo Consiglio Direttivo è già al lavoro per la donazione di domenica 16 marzo in piazza Coppola, organizzata in collaborazione con la Confraternita di San Giuseppe e la partecipazione della Protezione Civile di Enna, Happy Smile, Unione Ciechi e la psicoterapeuta dottoressa Barbara Perna; un evento che testimonia l’impegno dell’Avis nel coinvolgere la comunità e nel promuovere la cultura della solidarietà.