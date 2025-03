Lega – Massima attenzione al comparto della scuola

Il Governo della Regione siciliana, continua con l’ impegno politico_ istituzionale e continua a prestare molta .

Proprio oggi la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Istruzione <>, ha approvato l’incremento delle risorse di 23 milioni, a valere sul Pr Fesr 2021/2027, che si aggiungono ai 30 milioni già stanziati precedentemente; per la provincia di Enna, sono rientrate 6 scuole per un importo di 1.889.738, 27 come da elenco allegato.

Presto l’assessore Turano, si recherà in Provincia di Enna per visitare le scuole presenti sul territorio, dove oltre a questi interventi strutturali, molte somme sono arrivate per avviare la didattica immersiva.

Da commissario provinciale della Lega, non posso che essere fiera del lavoro che si sta portando avanti e delle risposte concrete date ai cittadini e alle scuole della Provincia di Enna.

Martedì mi sono recata a Palermo e con l’Assessore <>, abbiamo programmato altre importanti iniziative per le nostre scuole.

Questa è la strada da continuare a perseguire per il raggiungimento del bene comune, il percorso che la politica ha il dovere di perseguire, quello di servire i cittadini con impegno, determinazione e lealtà.

F.to Il Commissario provinciale Lega

Sindaco Dott.ssa Francesca Draia’