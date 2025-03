Piazza Armerina – Appello dell’associazione CASA per il monumento a Padre Pio: occorrono importanti lavori di manutenzione

«Ci stiamo preparando a realizzare i lavori necessari alla manutenzione straordinaria nel monumento a Padre Pio già da tempo meta di visite e pellegrinaggi lusinghieri. Abbiamo insieme realizzato un’opera socio religiosa di certo prestigio, manteniamola viva»; così ha dichiarato Paolo Orlando – presidente dell’associazione Casa – in un appello accorato lanciato alla città di Piazza Armerina. Il monumento a Padre Pio, situato all’ingresso della città, necessita di urgenti interventi di manutenzione straordinaria.

L’associazione Casa, promotrice dell’iniziativa, si sta adoperando per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dei lavori; «La solidarietà – che non è mai troppa in questi casi – è un valore fondamentale per la nostra comunità» ha sottolineato il presidente Paolo Orlando, ricordando come la realizzazione del monumento sia stata possibile grazie al contributo di molti cittadini. L’obiettivo è quello di preservare questo luogo di culto e di memoria, simbolo di fede e di speranza per molti.

I lavori di manutenzione straordinaria prevedono interventi di restauro conservativo sulla statua di Padre Pio e sulla struttura circostante; sarà inoltre riqualificata l’area verde adiacente al monumento, per renderla più accogliente e fruibile dai visitatori. L’associazione Casa invita tutti i cittadini e le associazioni locali a sostenere l’iniziativa, attraverso donazioni e contributi volontari; «insieme possiamo fare la differenza, e garantire che questo luogo speciale rimanga un punto di riferimento per le future generazioni» ha concluso il presidente Orlando.