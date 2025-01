La Terza Categoria del calcio italiano: struttura, regolamenti e differenze regionali

La Terza Categoria rappresenta il sesto e ultimo livello del calcio dilettantistico italiano, nonché il nono e ultimo gradino dell’intera piramide calcistica nazionale. Questo campionato è gestito dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) attraverso i comitati e le delegazioni provinciali della FIGC, offrendo un palcoscenico competitivo per numerose realtà locali, dai piccoli comuni alle frazioni, fino a gruppi di amici desiderosi di cimentarsi in una competizione ufficiale.

Struttura del campionato

Il campionato di Terza Categoria è organizzato su base provinciale, con un numero di gironi che varia a seconda della regione e del numero di squadre iscritte. Ad esempio, nella stagione 2015/2016 si contavano 143 gironi in tutta Italia, con un totale di 2.088 squadre partecipanti. Ogni girone segue la formula del girone all'italiana, con partite di andata e ritorno tra tutte le squadre partecipanti.

Promozioni e retrocessioni

Al termine della stagione, la squadra che si classifica al primo posto di ciascun girone ottiene la promozione diretta alla Seconda Categoria. In alcune regioni, oltre alla promozione diretta, sono previsti playoff tra le squadre classificatesi immediatamente dietro la prima posizione per determinare ulteriori promozioni. Per quanto riguarda le retrocessioni, essendo la Terza Categoria il livello più basso del calcio italiano, attualmente non sono previste retrocessioni a categorie inferiori. Tuttavia, le squadre che non rispettano determinati requisiti organizzativi o disciplinari possono essere soggette a sanzioni o esclusioni dal loro campionato di precedente appartenenza.

Differenze regionali

La gestione dei campionati di Terza Categoria è demandata ai Comitati Regionali della LND, i quali hanno la facoltà di stabilire specifiche normative in base alle peculiarità territoriali. Questo comporta alcune differenze nelle regole e nelle modalità organizzative tra le varie regioni italiane. Ad esempio, in Toscana, le dieci squadre vincitrici della Coppa Provinciale di Terza Categoria accedono a una fase regionale, la cui vincente acquisisce il diritto alla promozione in Seconda Categoria. In altre regioni, invece, tali meccanismi possono variare o non essere previsti affatto. Anche la composizione dei gironi può differire: in alcune province, i gironi sono composti da un numero maggiore di squadre, mentre in altre da un numero inferiore, in base al numero di società iscritte e alle distanze geografiche da coprire. Regolamenti specifici Ogni Comitato Regionale può stabilire regolamenti specifici riguardanti aspetti come:

Limiti di età : alcuni campionati possono prevedere limiti di età per i calciatori partecipanti, come ad esempio tornei “Under 21” o “Over 30”.

Partecipazione ai playoff e playout : le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di playoff e playout sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte della LND.