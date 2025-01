DeepSeek sfida la supremazia americana nell’intelligenza artificiale: il nuovo scenario globale

L’azienda cinese DeepSeek ha scosso il settore dell’intelligenza artificiale con il lancio del suo nuovo modello linguistico, che sembra in grado di competere con i giganti tecnologici statunitensi come OpenAI e Meta. A rendere questa innovazione particolarmente significativa non è solo la qualità delle prestazioni raggiunte, ma il modo in cui è stata ottenuta: DeepSeek afferma di aver sviluppato un Large Language Model (LLM) con un utilizzo ridotto di chip Nvidia e un costo di addestramento drasticamente inferiore rispetto ai concorrenti americani.

Se queste dichiarazioni verranno confermate, DeepSeek potrebbe rivelarsi un avversario temibile per le aziende occidentali, mettendo in discussione l’idea che la supremazia nell’IA sia garantita dagli ingenti investimenti in hardware e infrastrutture. Il risultato ha già avuto un impatto immediato: il mercato azionario ha visto un calo nelle quotazioni delle aziende produttrici di chip e componentistica per data center, segno che il panorama dell’intelligenza artificiale potrebbe cambiare più rapidamente del previsto.

Open source e ottimizzazione: le chiavi del successo

Due aspetti distintivi del modello di DeepSeek stanno attirando l’attenzione degli esperti. Il primo è la scelta di rendere il proprio LLM open source, come già fatto da Meta con LLaMA, ma a differenza di OpenAI e Google, che mantengono le loro tecnologie proprietarie. Questo approccio lo rende estremamente appetibile per sviluppatori e aziende, che possono personalizzarlo e costruirci sopra nuove applicazioni.

Il secondo fattore chiave è l’ottimizzazione dell’uso delle risorse. DeepSeek dimostra che non sono necessari investimenti miliardari per ottenere risultati di alto livello: la sua tecnologia sembra capace di competere con le controparti americane pur utilizzando meno potenza di calcolo e un budget più contenuto. Questo potrebbe ridisegnare l’intero settore, spostando il focus dall’accumulo di potenza computazionale all’efficienza degli algoritmi.

Una sfida geopolitica e tecnologica

L’avanzata di DeepSeek è anche una prova della capacità della Cina di innovare nel settore dell’IA nonostante le restrizioni imposte dagli Stati Uniti sulle esportazioni di chip avanzati. L’amministrazione Biden ha cercato di limitare l’accesso della Cina ai semiconduttori di ultima generazione, ma le aziende cinesi stanno trovando soluzioni alternative, dimostrando che il divario tecnologico non è incolmabile.

Ciò solleva un interrogativo strategico: il dominio americano sull’IA è davvero inattaccabile? Finora, aziende come Google, OpenAI e Meta hanno mantenuto un netto vantaggio, ma la capacità cinese di migliorare l’efficienza dei modelli potrebbe ridurre il gap più velocemente del previsto. Inoltre, l’IA cinese si è sempre distinta per la sua applicabilità pratica, spesso superando gli Stati Uniti nell’adozione su larga scala.

Implicazioni per il mercato globale

Mentre le grandi democrazie guardano con preoccupazione al crescente potere tecnologico cinese, altre nazioni potrebbero accogliere con favore una maggiore concorrenza nel settore dell’IA. Oggi, il mercato è dominato da poche aziende americane, e l’arrivo di nuovi player potrebbe rendere l’intelligenza artificiale più accessibile e diversificata.

La vera domanda non è più chi svilupperà i modelli migliori, ma chi riuscirà ad applicarli in modo più efficace alle attività del mondo reale. Secondo il pioniere cinese dell’IA, Kai-Fu Lee, la Cina ha sempre eccelso nell’adattare le tecnologie esistenti a casi d’uso concreti, anche se è rimasta indietro nelle infrastrutture. Ora, con la spinta di DeepSeek, il panorama dell’intelligenza artificiale globale appare più equilibrato che mai.

Ludovico Bandini per StartNews