Fratelli d’Italia avvia la fase congressuale nei circoli della provincia di Enna

Fratelli d’Italia si prepara a un’intensa fase congressuale che interesserà l’intera provincia di Enna. Tra gennaio e febbraio, i 15 circoli locali del partito terranno i propri congressi, coinvolgendo i cittadini di tutti i 20 comuni della provincia. Si tratta di un momento cruciale per la vita politica del partito, in cui gli iscritti avranno la possibilità di confrontarsi, contribuire alla crescita della comunità politica e partecipare all’elezione dei presidenti di circolo e dei membri dei direttivi locali.

Cammarata: «Rafforziamo la nostra presenza sul territorio»

«Per Fratelli d’Italia, i congressi di circolo sono un passaggio essenziale per rafforzare la nostra presenza sul territorio e valorizzare le competenze dei nostri iscritti – ha dichiarato Nino Cammarata, presidente provinciale del partito guidato dalla Premier Giorgia Meloni –. La partecipazione attiva sarà determinante per costruire un futuro in cui il nostro partito continui a essere un punto di riferimento per i cittadini. I circoli, veri luoghi di confronto e dialogo, rappresentano il punto di partenza per affrontare con determinazione le sfide che ci attendono».

Il calendario dei congressi

Il primo incontro si terrà il 30 gennaio a Regalbuto e l’ultimo il 23 febbraio a Troina. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:

– Regalbuto: 31 gennaio, ore 16:30

– Centuripe: 31 gennaio, ore 18:30

– Pietraperzia: 1 febbraio, ore 16:00

– Agira: 2 febbraio, ore 10:00

– Nissoria: 3 febbraio, ore 15:00

– Nicosia: 8 febbraio, ore 16:00

– Gagliano Castelferrato: 9 febbraio, ore 11:00

– Barrafranca: 9 febbraio, ore 17:00

– Enna (capoluogo): 14 febbraio, ore 17:00

– Leonforte: 15 febbraio, ore 17:00

– Villarosa: 16 febbraio, ore 10:00

– Aidone: 16 febbraio, ore 16:00

– Piazza Armerina: 22 febbraio, ore 17:00

– Cerami: 23 febbraio, ore 15:00

– Troina: 23 febbraio, ore 17:00

Questi incontri rappresentano un’importante occasione di dialogo tra la dirigenza locale e la base del partito, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia nel territorio e consolidare una rete organizzativa efficace per il futuro.