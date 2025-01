Assoro, arrestato un trentenne per possesso di droga: sequestrati oltre 4 chili di stupefacenti

Prosegue l’intensa attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Enna, impegnati nella lotta alle condotte illecite. Nell’ambito di questi servizi, i militari della Stazione di Assoro hanno arrestato in flagranza di reato un trentenne, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Scoperto con marijuana e hashish durante un controllo

L’operazione è scattata durante un servizio di pattuglia in un’area rurale nei pressi dei cantieri del raddoppio ferroviario che interessa la provincia ennese. I Carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del giovane, hanno deciso di sottoporlo a un controllo approfondito, esteso anche alla sua autovettura. La perquisizione ha permesso di rinvenire tre chilogrammi di marijuana, confezionata in due sacchi di plastica, e oltre un chilo e mezzo di hashish, suddiviso in panetti.

Arresto e indagini in corso

L’uomo è stato immediatamente arrestato e segnalato alla Procura della Repubblica di Enna per le determinazioni di competenza. Nel frattempo, le indagini proseguono per individuare eventuali collegamenti con altre persone coinvolte nella rete dello spaccio di droga.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che il procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari e che, fino a sentenza definitiva, l’indagato è da considerarsi innocente.