L’Avis Enna celebra la solidarietà con la XI edizione di “Fai il pieno di salute. Donare è benessere”

Enna si stringe intorno ai valori della solidarietà e della prevenzione con l’undicesima edizione di “Fai il pieno di salute. Donare è benessere”, la manifestazione promossa dall’AVIS Comunale che, come ogni anno, accompagna l’apertura del simulacro di Maria Santissima della Visitazione – Patrona della città. Piazza Duomo, luogo simbolico e centrale, si è trasformata in un palcoscenico di iniziative rivolte alla cittadinanza, per sensibilizzare su temi fondamentali come il dono del sangue, il volontariato e la salute pubblica.

Giornata dedicata al dono e alla prevenzione

La prima delle due giornate è stata interamente focalizzata sulla donazione e sulla salute. L’autoemoteca AVIS ha offerto la possibilità di compiere un gesto concreto e altruista; al suo fianco, l’ADMO ha proposto la tipizzazione per il midollo osseo – un’azione tanto semplice quanto potenzialmente salvavita. Presenti anche le associazioni AISM e AIL, con i loro volontari pronti a fornire informazioni utili per chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato; il tutto arricchito da attività gratuite di screening e misurazione della massa corporea.

La forza del gesto che unisce

«Donare è un atto d’amore che unisce la comunità – ha dichiarato la presidente AVIS, Maria Elena Spalletta – e in un’occasione così sentita come la festa della Patrona vogliamo ricordare a tutti l’importanza di compiere gesti concreti che fanno bene agli altri e a sé stessi». Un messaggio potente – sottolineato anche dalla presenza di tante realtà associative – che si diffonde nel segno dell’impegno condiviso.

Musica e comunità per una serata speciale

Il culmine della manifestazione sarà stasera, alle ore 21.00, con un evento musicale gratuito presentato da Elisa Di Dio: protagonista sarà la Banda Musicale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Enna, diretta dal maestro Carmelo Capizzi. A impreziosire l’esibizione, tre solisti di grande rilievo: il tenore Antonino Interisano, il flautista Antonio Milana e il sassofonista Mario Grimaudo. Uno spettacolo che – tra note e riflessioni – saprà fondere cultura e partecipazione.

Una chiamata all’azione condivisa

«In un momento storico in cui la partecipazione civica e la solidarietà sono più che mai necessari – ha concluso Spalletta – AVIS Enna propone un doppio appuntamento che va oltre la semplice raccolta sangue. È una chiamata all’azione per tutti i cittadini, invitati a essere parte attiva della comunità attraverso la salute, la musica e il volontariato – e lo fa assieme ad altre associazioni, perché insieme si può fare di più».