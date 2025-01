Avviati i lavori per un reparto detentivo all’ospedale Umberto I di Enna

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna ha ufficialmente dato il via ai lavori per la realizzazione delle finestre destinate al nuovo reparto detentivo presso l’Ospedale Umberto I. L’opera rappresenta un passo significativo nell’ammodernamento delle infrastrutture sanitarie locali, con l’obiettivo di offrire cure di qualità a una categoria di pazienti particolarmente vulnerabile, come quella dei detenuti.

Collaborazione tra enti e professionisti

La consegna ufficiale dei lavori, avvenuta alla presenza del Direttore del Servizio Tecnico dell’ASP, dott. Ciro Viscuso, e del Direttore dei Lavori, arch. Giuseppe Armenio, ha segnato l’inizio delle operazioni. L’impresa Edil Costruzioni di Giacone Carmelo, incaricata dell’esecuzione, ha inoltre partecipato a un sopralluogo tecnico preliminare, utile per definire i dettagli dell’intervento.

Un progetto per l’inclusività

Il nuovo reparto detentivo mira a garantire un’assistenza sanitaria di qualità anche per le persone detenute, rafforzando il concetto di sanità come diritto universale. L’iniziativa si inserisce in una strategia complessiva dell’ASP di Enna, orientata a rispondere ai bisogni del territorio con soluzioni mirate e innovative.

Dichiarazione istituzionale

«L’ASP di Enna conferma il proprio impegno nel promuovere interventi innovativi e mirati per rispondere alle esigenze del territorio, consolidando un sistema sanitario inclusivo e attento ai bisogni di tutti i cittadini», ha dichiarato il Direttore Generale, dott. Mario Zappia.