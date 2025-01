Piazza Armerina – Un grosso cane aggredisce un ragazzo. Chiusi i percorsi del bosco. Si cerca l’animale

Il Comune di Piazza Armerina informa la cittadinanza che, a seguito di un grave episodio verificatosi nel pomeriggio di ieri, in cui un cane di grossa taglia e molto aggressivo ha aggredito un giovane che passeggiava nei boschi della Bellia, è stata emanata un’ordinanza contingibile e urgente per tutelare la sicurezza pubblica.

In attesa di catturare l’animale, con il supporto delle autorità competenti e dei servizi veterinari, si dispone l’interdizione temporanea all’accesso ai boschi della Bellia e ai percorsi solitamente frequentati da sportivi e cittadini.

Si invitano tutti i cittadini a rispettare rigorosamente il divieto e a segnalare immediatamente eventuali avvistamenti del cane.

Il Comune, in collaborazione con le forze dell’ordine e il personale specializzato, sta operando attivamente per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile e garantirà aggiornamenti tempestivi.

Confidiamo nella collaborazione della cittadinanza e ci scusiamo per i disagi causati. La sicurezza di tutti è la nostra priorità.