Un sentiero ciclopedonale tra Piazza Armerina e Aidone: un’iniziativa per valorizzare la natura e la cultura siciliana

La proposta di realizzare un sentiero ciclopedonale tra Piazza Armerina e Aidone, in Sicilia, nasce dall’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e il turismo responsabile. Il progetto, finanziato tramite il bando “Bici in Comune”, punta a valorizzare il ricco patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio.

Il percorso e le caratteristiche tecniche

Il tracciato attraversa la Riserva Naturale Orientata Rossomano-Grottascura-Bellia, un’area di grande pregio naturalistico. Partendo dalla periferia nord di Piazza Armerina, il percorso si sviluppa prevalentemente su fondo sabbioso, con una larghezza che varia da 2 metri nel tratto iniziale su sterrato fino a oltre 3 metri nella sezione principale.

Le attività previste

Il progetto si articola in tre linee di attività:

1. Realizzazione della segnaletica e punti di ristoro, con un costo totale di € 44.114,00, di cui € 35.000,00 richiesti come contributo.

2. Ripristino e stabilizzazione del fondo del percorso, oltre all’installazione di stazioni di riparazione e rastrelliere per biciclette, con un budget complessivo di € 36.530,00, di cui € 25.000,00 finanziati.

3. Promozione e manifestazioni pubbliche per incentivare l’uso della bicicletta, con un costo di € 26.000,00, di cui € 20.000,00 richiesti.

Un impegno condiviso

Il progetto, con un costo complessivo di € 106.644,00 e un contributo richiesto di € 80.000,00, è stato presentato congiuntamente dai Comuni di Piazza Armerina e Aidone. I promotori principali sono il Sindaco di Piazza Armerina, Avv. Antonino Cammarata, e la Prof.ssa Anna Maria Raccuja, Sindaco di Aidone.

Valorizzazione del territorio

L’iniziativa mira a coinvolgere la cittadinanza e le associazioni locali, favorendo un approccio partecipativo e inclusivo. Attraverso questo progetto, i due comuni intendono non solo migliorare la qualità della vita dei residenti ma anche attrarre un turismo attento e consapevole.