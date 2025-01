Investimenti e prospettive per Valguarnera: il 2025 secondo il sindaco Francesca Draià

Valguarnera si prepara ad accogliere il 2025 con un imponente piano di investimenti – pari a 6,6 milioni di euro – destinati a trasformare la comunità. Il sindaco Francesca Draià ha annunciato una serie di iniziative che comprendono scuole, impianti sportivi, infrastrutture stradali e nuovi spazi per conferenze; tutti interventi volti a dare nuovo slancio al territorio attraverso un disegno organico perseguito con tenacia dall’amministrazione fin dal 2015.

Rinviate le elezioni amministrative

Tra le novità più significative – come si legge in un comunicato stampa del sindaco – figura il rinvio delle elezioni amministrative dall’autunno 2025 alla primavera del 2026 . Questa decisione, come sottolineato dal sindaco, permetterà di completare gli obiettivi del programma politico e le opere pubbliche in corso. Tra i progetti principali: la riqualificazione delle palestre, la costruzione di due asili nido, la messa in sicurezza di via Capuana e l’apertura del nuovo poliambulatorio ; senza dimenticare la prima sala conferenze del comune.

Impegno per la comunità e il sociale

Particolare attenzione è stata dedicata all’ambito sociale, con iniziative mirate come l’assistenza ai disabili e l’avvio del servizio civile – che coinvolgerà 24 giovani -. Inoltre, si lavora alla costruzione di una sala cottura per garantire pasti a chilometro zero; un progetto che rispecchia l’impegno dell’amministrazione verso la sostenibilità e il benessere della comunità.

Un messaggio alla comunità

Il sindaco Draià ha ringraziato la squadra di governo e i cittadini per il loro supporto; ribadendo la volontà di continuare con determinazione fino alla fine del mandato. Ha concluso augurando a tutti un buon 2025 e invitando la comunità a partecipare al prossimo Carnevale – un evento che si preannuncia memorabile -.