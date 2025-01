Interventi per la sicurezza stradale: approvato emendamento del M5S

Un importante traguardo per il gruppo territoriale M5S di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe: l’emendamento presentato in finanziaria regionale – che destina 250mila euro per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale n.4 (Bivio SS192-Valguarnera-SS117bis) – è stato accolto. La proposta, fortemente sostenuta dal gruppo Ars del Movimento 5 Stelle e dal primo firmatario, l’onorevole Nuccio Di Paola, rappresenta un passo concreto per migliorare la sicurezza del territorio.

Dichiarazioni del M5S locale

“Questo è l’inizio – ha dichiarato Francesco Russo, rappresentante locale del M5S – del nostro impegno per garantire la sicurezza delle strade. È essenziale vigilare affinché i fondi stanziati vengano realmente impiegati”. Con il supporto delle nuove strategie promosse da Giuseppe Conte, il Movimento punta a rafforzare il suo ruolo nella politica ennese, a partire dalle prossime elezioni comunali.

Nuove sfide per il territorio

Il prossimo obiettivo dichiarato dal M5S riguarda la strada consortile dell’area industriale del Dittaino, spesso inutilizzabile a causa del fango. Russo ha ribadito la necessità di superare il continuo “scaricabarile” tra Regione e Comune, sottolineando: “Qui non è questione di chi ha ragione; è urgente mettere in sicurezza una strada fondamentale per il comprensorio e gli svincoli autostradali. Lavoreremo con i nostri parlamentari per risolvere la situazione.”