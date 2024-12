Viabilità. Conclusi i lavori di manutenzione sulla Sp 133 territorio di Nicosia

Il progetto è stato realizzato dall’Associazione Agricola Casale nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020

Continua la manutenzione straordinaria lungo l’asse viario del territorio provinciale. Sono stati completati i lavori sulla strada provinciale ex strade di bonifica ” Sp 133 – Sb 18 a partire dal bivio con la Sp 18 nel territorio di Nicosia. Il progetto realizzato dall’Associazione Agricola Casale, che ha riguardato la ristrutturazione e il recupero di 5 chilometri di strada, è stato finanziato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.3 allo scopo di migliorare la viabilità interaziendale e le strade rurali per consentire un accesso più agevole ai terreni agricoli forestali. Il finanziamento regionale è stato di circa 682 mila euro. Ad aggiudicarsi i lavori per un importo di circa 371 mila euro è stata l’impresa G.S Costruzioni SRL di Nicosia. Direttori e progettisti dell’impresa esecutrice sono stati l’ingegnere Carmelo Farinella e l’agronomo Antonio Mancuso con la supervisione del responsabile della Viabilità del Libero Consorzio Comunale di Enna, il geometra Salvatore Ragonese. E’ stato ricostituito il manto stradale, sono state manutentate le cunette per consentire lo scolo dell’acque e migliorata la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontare per garantire in sicurezza l’ingresso nelle aziende agricole presenti nel sito.