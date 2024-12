Al cineteatro Garibaldi di Piazza Armerina – Mufasa: Il Re Leone. L’emozionante viaggio alle origini di un re

🎥 Cinema Garibaldi – Piazza Armerina 🎥

Programmazione della settimana:

🦁 MUFASA – Il Re Leone

Dal 19 Dicembre

(escluso il 23 e 24 dicembre)

📅 Orari:

Ore 17:00 – 19:15 – 21:30

Mufasa: Il Re Leone – L’emozionante viaggio alle origini di un re

Una narrazione originale che va oltre il prequel

Sotto la regia del premio Oscar Barry Jenkins, “Mufasa: Il Re Leone” si distacca dalle classiche rivisitazioni Disney per offrire una narrazione inedita. Questo film, anziché limitarsi a un prequel, esplora l’infanzia e l’ascesa al trono di Mufasa, rivelando anche il tormentato legame con suo fratello Taka, destinato a diventare Scar. Jenkins, noto per la sensibilità mostrata in “Moonlight”, conferisce profondità emotiva alla storia, trattando temi come famiglia, destino e rivalità.

Un approccio autoriale e una tecnica visiva mozzafiato

Jenkins apporta un’impronta personale alla pellicola, trasformando la vicenda in un racconto universale sui legami familiari. La combinazione di CGI e fotorealismo ripropone le Terre del Branco con un’estetica affascinante, mentre le ambientazioni africane si distinguono per la loro resa spettacolare. Questa cura visiva, unita alla narrazione potente, crea un’esperienza immersiva per lo spettatore.

Approfondimento psicologico e legami generazionali

Il film delinea con precisione le motivazioni di Mufasa e Taka, approfondendo le origini della loro rivalità. Inoltre, intreccia la narrazione con la storia di Simba, generando una continuità tematica che unisce passato e presente. Tuttavia, alcune recensioni hanno evidenziato una rappresentazione di Taka che potrebbe risultare limitata, rischiando di alterare la percezione del futuro Scar. “Mufasa: Il Re Leone” si presenta come un’opera capace di emozionare e di proporre nuovi punti di vista sulla saga, celebrando i valori della famiglia e delle radici. Un film che promette di rimanere nel cuore di grandi e piccoli.

Lucia Sansone per StartNews