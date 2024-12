Lavoro: Ars approva regolamento per bonus occupazione fino a 40.000 euro

La quinta commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana ha dato il via libera al regolamento attuativo del Bonus Occupazione previsto nella legge finanziaria. Il provvedimento prevede incentivi per le imprese che assumono a tempo indeterminato o trasformano contratti da tempo determinato, con un’attenzione particolare alle categorie più svantaggiate: giovani, donne e lavoratori over 50.

Il bonus, introdotto grazie a un emendamento proposto dalla deputata Marianna Caronia (Noi Moderati), può raggiungere i 40.000 euro* per singola assunzione: si parte da un contributo base di **30.000 euro**, incrementabile di ulteriori *10.000 euro nel caso di assunzioni di donne o lavoratori con più di 50 anni. L’obiettivo è chiaro: incentivare l’occupazione stabile e sostenere al tempo stesso il tessuto economico delle imprese siciliane.

“Questa misura rappresenta un passo concreto per favorire l’occupazione nella nostra Regione e al contempo dare respiro alle aziende”, ha dichiarato Caronia. L’incentivo è cumulabile con eventuali misure nazionali di sostegno alla nuova occupazione, e punta anche a promuovere l’inclusione sociale e la parità di genere.

Risorse regionali e novità per gli ordini professionali

Il provvedimento, finanziato con 50 milioni di euro annui* provenienti da risorse regionali, introduce un’importante novità: anche gli *ordini professionali potranno accedere al bonus per l’assunzione di praticanti con contratti a tempo indeterminato.

“Abbiamo voluto offrire ai nostri giovani un accesso più stabile e qualificato al mercato del lavoro, creando le condizioni per una crescita professionale sostenibile e duratura”, ha spiegato Caronia.

Mercato del lavoro più equo e dinamico

“Questo intervento è un segnale della volontà di rendere il mercato del lavoro siciliano più equo, inclusivo e dinamico”, ha concluso la deputata di Noi Moderati. “Favorire l’occupazione stabile significa costruire un futuro solido sia per i lavoratori che per le imprese, contribuendo allo sviluppo economico della nostra Regione”.

Nei prossimi giorni, spetterà al Dipartimento per il lavoro pubblicare l’avviso ufficiale per consentire alle aziende di accedere agli incentivi.