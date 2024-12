Enna: inaugurazione della nuova terapia intensiva neonatale

La direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in collaborazione con l’unità operativa di terapia intensiva neonatale (TIN) dell’ospedale Umberto I, ha annunciato l’apertura della nuova TIN. L’inaugurazione è fissata per lunedì 16 dicembre 2024, alle ore 9:30, presso il presidio ospedaliero. Questo progetto rappresenta un significativo passo avanti nell’offerta di cure specialistiche per i neonati più fragili e le loro famiglie.

Un progetto innovativo e tecnologico

La nuova TIN, seguita nei lavori dall’ingegnere Salvatore Cordovana in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP), si distingue per spazi moderni e tecnologie di ultima generazione. “Grazie a un team di professionisti altamente qualificati e a strutture innovative, siamo pronti a garantire il massimo livello di attenzione ai nostri piccoli pazienti”, ha dichiarato il direttore generale, dottor Mario Zappia.

Un orgoglio per la provincia di Enna

La dottoressa Sabrina Morreale, dirigente dell’UTIN – patologia neonatale dell’Umberto I, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto. “Questa realizzazione non è solo un punto d’arrivo, ma un punto di partenza verso ulteriori importanti risultati per la provincia di Enna e oltre”, ha sottolineato.