ASP Enna. Elogio per l’assistenza ricevuta

Con una lettera inviata alla Direzione dell’ASP di Enna, la signora A. Z., operata d’urgenza all’Ospedale Basilotta di Nicosia, ringrazia tutti gli operatori che si sono presi cura di lei durante l’intero ricovero: “Gentilissimi Direttore Generale e Direttore Sanitario, ringrazio sentitamente per l’accoglienza, già mostrata nei locali del Pronto Soccorso, per la competenza e la gentilezza del personale medico e paramedico che ho potuto constatare durante il mio ricovero con intervento chirurgico presso l’Ospedale di Nicosia nel reparto di Ortopedia, diretto dal dottor Rosario Savatteri. Sono stata operata al polso, a seguito di una caduta accidentale, dai dottori Rosario Savatteri e Francesco Campo che hanno ricostruito una frattura scomposta. Mi trovavo in Sicilia da sola, sono residente a Roma, e, vi assicuro, mi è stata di grande sollievo l’indiscussa professionalità dell’equipe medica nel suo complesso. Ma non vorrei tralasciare il ringraziamento per la caposala del reparto, le e gli infermieri, le O.S.S., le signore delle pulizie. Tutti hanno avuto per me parole gentilissime, sono stati il mio sostegno”.

“Ora sono a Roma, a casa – aggiunge la signora- e ho avviato la fase di recupero, ma a volte ripenso sorridendo ai cambi turno, al passaggio delle consegne in corsia, all’allegria dei saluti mai formali. Ancora grazie”.